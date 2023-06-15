Венская ветвь

В 1843 году братья Крупп вместе с австро-венгерским бизнесменом Александром Шеллером открыли в городке Берндорф мануфактуру по производству металлических столовых приборов (из серебра, посеребренной меди, латуни, других металлов и сплавов). Поскольку большую часть средств в ее создание вложил Шеллер, фабрика первоначально носила его имя. Герман Крупп переехал в Берндорф и занял должность технического директора. В 1849 году он довел размер своего пакета акций до контрольного. После его смерти в 1879 году акции перешли к его сыну Артуру. После смерти Шеллера в 1886 году Артур Крупп выкупил акции у его наследников. Став единоличным владельцем, он переименовал компанию в Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp. Изделия фирмы пользовались большой популярностью как у представителей среднего класса (для них изготавливались изделия из похожего внешне на серебро сплава альпака — 55% меди, 20% никеля, 20% цинка и 5% олова), так и у более платежеспособной публики, вплоть до императорской семьи. Продукция поставлялась во многие страны мира.

В 1896 году открылся филиал фабрики в Москве, на Кузнецком мосту. При фабрике был склад готовой продукции и магазин. Императору Николаю II представители фабрики преподнесли в дар охотничий ящик. Специально для российского покупателя московская фабрика выпускала самовары из альпаки.

В 1913 году компания Артура Круппа стала открытым акционерным обществом. Во время Первой мировой войны на фабрике в Берндорфе производилось оружие и стальные каски. В 20-е годы фабрика переживала серьезный кризис. После аншлюса Австрии в 1938 году ее купила эссенская компания Friedrich Krupp AG. После Второй мировой войны концерн Krupp лишился права собственности на предприятие.