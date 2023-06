Игра по-круппному

Семейство Крупп занималось бизнесом без малого четыре века: в имперском аббатстве Эссен, Великом герцогстве Берг, Пруссии, Втором и Третьем рейхе, Федеративной Республике Германия (в истории Эссена, родного города Круппов, отразилась история германских земель). Прилагательное «крупповский» стало именем нарицательным. Круппы зарабатывали деньги на главных войнах XIX и XX веков и в мирное время. В начале XX века концерн Krupp был крупнейшей промышленной компанией Европы, в 1960-е — крупнейшей частной компанией, что делало владельцев богатейшими европейцами.

Паровой молот на заводе Круппов в Эссене. Около 1900 года

Фото: Ullstein bild via Getty Images Паровой молот на заводе Круппов в Эссене. Около 1900 года

Фото: Ullstein bild via Getty Images

Первые Круппы

Первым Круппом, известным истории, был Арндт Крупп, вступивший в гильдию купцов города Эссен в 1587 году. Он торговал скотом, вином и шнапсом. Во время эпидемии чумы 1607 года скупал за бесценок леса и пастбища, прилегающие к городским стенам.

Первым Круппом, торговавшим оружием, был сын Арндта Антон. Он был женат на дочери оружейника и освоил профессию тестя. Во время Тридцатилетней войны (1618–1648) Антон Крупп продавал по тысяче мушкетов в год.

После войны семейный бизнес пошел на подъем. Прибыль вкладывалась в недвижимость. Добавилось новое направление — торговля тканями. Преуспевающие купцы стали занимать посты в городском совете (один из Круппов даже стал бургомистром).

На новый уровень бизнес вышел в XVIII веке. Хелена Амалия Крупп, урожденная Ашерфельд, встала во главе семейного дела после смерти мужа, Фридриха Йодокуса Круппа, праправнука Арндта. Вдова Крупп, как ее называл весь Эссен, диверсифицировала бизнес семьи, добавив к нему мясницкую лавку, магазин красок, торговлю одеждой, торговлю нюхательным табаком. Состояние Хелены Амалии оценивалось в 150 тыс. талеров (по весу серебряных монет это примерно соответствовало £31,5 тыс. того времени, что по покупательной способности примерно равно современным £3,37 млн). Но самое главное — вдова начала заниматься металлургией, купив доменную печь и паи в четырех угольных шахтах.

В 1800 году Хелена Амалия приобрела с торгов убыточный кузнечный цех, владелец которого сбежал от кредиторов. Покупка обошлась ей в 12 тыс. талеров (большая часть финансовых показателей в этой статье взята из книги Уильяма Манчестера «The Arms of Krupp: The Rise and Fall of the Industrial Dynasty That Armed Germany at War»). Наладив выпуск кухонной посуды, печек, торговых гирь и весов, вдова сделала цех прибыльным. Однажды ей достался военный заказ — на ядра для прусской армии.

Так создавалась сталь

Завод Круппа в Эссене. Гравюра 1884 года

Фото: duncan1890 / Getty Images Завод Круппа в Эссене. Гравюра 1884 года

Фото: duncan1890 / Getty Images

Хелена Амалия Крупп скончалась в 1810 году. Поскольку ее сын умер еще раньше, семейный бизнес перешел к внуку. Полученное им наследство (магазины, большое количество недвижимости, долговые обязательства) оценивалось как минимум в 120 тыс. талеров (по максимальным оценкам, превышало 200 тыс. талеров).

Лавки приносили доход, а свободное время Фридрих посвятил хобби. Он решил разгадать секрет литой стали. В то время такую, самую стойкую и самую ударопрочную сталь, изготавливали только в Великобритании. Способ изготовления держался в секрете.

Император французов Наполеон I Бонапарт объявил награду в 4 тыс. франков тому, кто первым сможет изготовить такую же сталь. Сумма солидная. Маршал наполеоновской армии получал 3333 франка в месяц, майор — от 3600 до 4800 франков в год.

Работу по поиску технологии изготовления литой стали Фридрих Крупп начал в 1811 году. В 1812 году империя Наполеона потерпела сокрушительное военное поражение.

Венская ветвь В 1843 году братья Крупп вместе с австро-венгерским бизнесменом Александром Шеллером открыли в городке Берндорф мануфактуру по производству металлических столовых приборов (из серебра, посеребренной меди, латуни, других металлов и сплавов). Поскольку большую часть средств в ее создание вложил Шеллер, фабрика первоначально носила его имя. Герман Крупп переехал в Берндорф и занял должность технического директора. В 1849 году он довел размер своего пакета акций до контрольного. После его смерти в 1879 году акции перешли к его сыну Артуру. После смерти Шеллера в 1886 году Артур Крупп выкупил акции у его наследников. Став единоличным владельцем, он переименовал компанию в Berndorfer Metallwaarenfabrik Arthur Krupp. Изделия фирмы пользовались большой популярностью как у представителей среднего класса (для них изготавливались изделия из похожего внешне на серебро сплава альпака — 55% меди, 20% никеля, 20% цинка и 5% олова), так и у более платежеспособной публики, вплоть до императорской семьи. Продукция поставлялась во многие страны мира. В 1896 году открылся филиал фабрики в Москве, на Кузнецком мосту. При фабрике был склад готовой продукции и магазин. Императору Николаю II представители фабрики преподнесли в дар охотничий ящик. Специально для российского покупателя московская фабрика выпускала самовары из альпаки. В 1913 году компания Артура Круппа стала открытым акционерным обществом. Во время Первой мировой войны на фабрике в Берндорфе производилось оружие и стальные каски. В 20-е годы фабрика переживала серьезный кризис. После аншлюса Австрии в 1938 году ее купила эссенская компания Friedrich Krupp AG. После Второй мировой войны концерн Krupp лишился права собственности на предприятие.

В стальное производство Фридрих вкладывал десятки тысяч талеров. Он залез в долги, но в 1816 году первая высококачественная сталь была выплавлена. Она еще уступала английской, но была лучшей на континенте. На заводе Круппа из нее изготавливали инструменты, штемпели для чеканки монет (монетный двор в Дюссельдорфе в 1817 году отмечал их высокое качество), штыки для прусской армии. В 1819 году был построен новый железоделательный завод.

Занимаясь постоянным развитием производства, строительством новых заводских сооружений, Крупп не получал достаточных доходов от производства. Он вынужден был начать распродажу недвижимости, которую веками покупали его предки. Он пытался договориться о постройке литейных заводов в России и в Пруссии с использованием государственных субсидий. Ему отказали и там, и там. В 1824 году ему пришлось расстаться с домом, которым семья Крупп владела почти два с половиной столетия. Фридрих был должен 18 125 талеров своему тестю, не смог вернуть деньги, и тесть, обратившись в суд, забрал дом.

Вместе с семьей Фридрих перебрался в небольшой домик ценой в 750 талеров, находившийся рядом с литейным заводом (домик просуществовал до 1944 года, был уничтожен британской авиацией, сейчас на его месте стоит копия).

В 1826 году Фридрих Крупп скончался. Новой хозяйкой бизнеса стала его вдова Тереза. Перед смертью Фридрих передал 14-летнему сыну Альфреду секрет изготовления литой стали.

Пушечный король

Альфред Крупп, «пушечный король»

Фото: Getty Images Альфред Крупп, «пушечный король»

Фото: Getty Images

Сталелитейный завод был убыточным. Нераспроданная недвижимость была заложена. Бизнесу Круппов помогло политическое событие — образование в 1834 году Прусско-Германского таможенного союза. В его состав первоначально входило 18 немецких государств из 39, впоследствии большая часть оставшихся государств также к нему присоединилась. Отмена пошлин на границах между странами союза (а их было громадное количество) означала создание огромного единого рынка. Годом раньше фирма Круппа начала производить прокатные станы. В новом таможенном пространстве на них, как и на другую продукцию, спрос был гораздо выше, чем в отдельно взятой Пруссии (Эссен вошел в состав Пруссии в 1814 году). Благодаря таможенному союзу выплавка стали выросла в четыре раза.

После налаживания деловых связей в Германии Альфред Крупп отправился в турне по Европе в поисках заказчиков. В Австрийской империи ему заказали прокатный стан, но деньги за него, 75 тыс. талеров, не заплатили.

Успех принесло изобретение, сделанное Германом Круппом, братом Альфреда,— машина, с помощью которой из серебра или любого другого ковкого металла можно было изготавливать ложки и вилки любой формы. Одним из первых клиентов стал Карл-Иоганн Тегельстен (Тегельштейн, Тигельштейн — в России его называли по-разному), владелец фабрики серебряных и бронзовых изделий в Санкт-Петербурге. Потом такую же машину купил берлинский ювелир Франц Густав Давид Фольгольд.

Первые ружейные стволы из крупповской стали были изготовлены в 1840-е годы. В 1849 году прусская армия испытала первую в мире пушку из литой стали, изготовленную на заводе Круппа. Несмотря на то что и ружья, и пушка были лучше железных, заказов Крупп не получил: военных вполне устраивало то оружие, которое у них имелось.

Альфред попытался привлечь внимание широкой публики. На Великой выставке промышленных работ всех народов 1851 года в Лондоне он представил стальную шестифунтовую пушку (то есть стреляющую ядрами весом примерно шесть фунтов — 2,27 кг) и шесть стальных грудных кирас (защитное снаряжение, предшественник бронежилета). Покупателя на пушку не нашлось. Крупп отправил ее в подарок королю Пруссии. Еще одна такая же пушка досталась российскому императору Николаю I (в разных источниках приводятся разные данные относительно того, купил ли русский царь пушку или Крупп ее ему подарил как потенциальному крупному заказчику; второй вариант выглядит более вероятным).

Пушка Круппа на Всемирной выставке 1867 года в Париже

Фото: Getty Images Пушка Круппа на Всемирной выставке 1867 года в Париже

Фото: Getty Images

На Парижской Всемирной выставке трудов промышленности, сельского хозяйства и изящных искусств 1855 года Крупп представил новую пушку из литой стали, уже не шести-, а двенадцатифунтовую. Император французов Наполеон III приказал провести испытания орудия, после чего наградил Круппа орденом Почетного легиона. Но заказывать пушки у Круппа не стал, отдав предпочтение французской фирме. Зато паша Египта заказал 26 орудий. Крупп попытался заинтересовать своими пушками и другие страны, отправив опытные образцы в Швейцарию, Австрию и Россию. Россия, которая вела Крымскую войну, заказала две пушки — двенадцатифунтовую облегченную и шестидесятифунтовую, скрепленную чугунным кожухом. Пушки были получены уже после окончания войны.

В промежутке между двумя Всемирными выставками Альфред Крупп 24 апреля 1853 года женился на жительнице Кельна Берте Эйхгоф, а 17 февраля 1854 года она родила ему сына, которому дали имя Фридрих Альфред. Счастливый отец в честь сына назвал самый мощный паровой молот на заводе — «Фриц».

Деньги на разработку оружия Круппу обеспечили мирные заказы. Спрос на изделия из прочной стали стал резко расти из-за развития железных дорог. Рельсы, рельсы, многие километры рельсов, а также рессоры, оси и колеса вагонов. На фабрике Круппа были разработаны первые бандажи железнодорожных колес (бандаж — стальное кольцо, шина, напрессовываемая на ступицу-основание колеса, применялся для уменьшения износа и быстрого восстановления в случае необходимости). Спрос на бандажи был громадным (продажи быстро вышли на уровень 15 тыс. штук в год). Впоследствии Альфред Крупп избрал три бандажа торговой маркой своей фирмы.

В 1859 году Крупп получил первый крупный военный заказ — за 312 шестифунтовых пушек военное ведомство Пруссии готово было заплатить 200 тыс. союзных талеров (примерно соответствует £30 тыс. того времени или современным £4,8 млн).

Дом, в котором в 1812 году родился Альфред Крупп, находился рядом с принадлежавшим его отцу Фридриху литейным заводом

Фото: Getty Images Дом, в котором в 1812 году родился Альфред Крупп, находился рядом с принадлежавшим его отцу Фридриху литейным заводом

Фото: Getty Images

В 1863 году Крупп получил громадный заказ из России — на 1 млн союзных талеров. После того как о контракте стало известно, газетчики стали называть Круппа «пушечным королем». Кроме того, Крупп безвозмездно предоставил России 100 четырехфунтовых пушек, заряжающихся с казенной части. В письме генерал-адъютанту графу Эдуарду Тотлебену Крупп сообщал, что из 7 тыс. его рабочих большинство трудятся на Россию. Эссен посещала российская военная делегация, Крупп в 1868 году побывал в Санкт-Петербурге. Даже после того, как в России было налажено собственное производство артиллерийских орудий, сотрудничество с фирмой Круппа продолжалось — вплоть до 1914 года. Российский военный публицист, один из ведущих специалистов по отечественной артиллерии Александр Широкорад в книге «Россия—Англия: неизвестная война, 1857–1907» пишет: «Без преувеличения, можно сказать, что Крупп создал современную русскую артиллерию, а русские деньги создали империю Круппа».

Пушки Круппа сыграли огромную роль в объединении Германии. Благодаря им Пруссия в союзе с Австрией выиграла Датскую войну 1864 года. Союзники отобрали у Дании герцогства Шлезвиг и Гольштейн (Шлезвиг достается Пруссии, Гольштейн — Австрии). Два года спустя бывшие союзники воевали уже друг с другом, причем обе стороны вооружены крупповскими орудиями. Пруссия победила, забрала Гольштейн, присоединила к себе полностью или частично территории шести других немецких государств. В 1867 году государства Северной Германии объединились в Северогерманский союз, в котором Пруссия играла главную роль.

Пушки Круппа обеспечили победу Пруссии в сражениях Франко-прусской войны 1870–1871 годов. По итогам войны во Франции рухнула монархия и была провозглашена республика, а южногерманские и северогерманские государства объединились и была провозглашена Германская империя. Второй рейх.

Альфред Крупп в кругу своей семьи и прислуги (1868 год)

Фото: Getty Images Альфред Крупп в кругу своей семьи и прислуги (1868 год)

Фото: Getty Images

За время войны с Францией число работающих у Круппа выросло с 7 тыс. до 10 тыс. человек.

Пока Пруссия вела борьбу за объединение Германии, фирма Круппа постоянно получала все новые и новые военные заказы. Из Соединенных Штатов тем временем шел поток заказов на сотни тысяч долларов на изделия для железных дорог. Полученные средства Альфред Крупп вкладывал в создание вертикально интегрированной компании. Он приобретал железорудные месторождения, металлургические заводы, угольные шахты.

Войны превратили фирму Круппа в крупнейшую индустриальную компанию Европы и оказались хорошей рекламой для ее продукции.

В 1873 году разразился мировой экономический кризис. Во время кризиса долги компании Круппа достигли громадных размеров — 30 млн марок (£1,47 млн в фунтах стерлингов того времени, что примерно соответствует современным £205 млн). Расплатиться с долгами удалось благодаря крупному кредиту. Его предоставил консорциум банкиров, организованный под руководством внешнеторгового подразделения Прусского банка (центробанка Пруссии).

Страны мира продолжали воевать. В середине 1880-х на заводах Круппа работали 20 тыс. человек. Оружие, произведенное в Эссене, покупали большинство стран Европы (за исключением Великобритании и Франции, предпочитавших своих производителей), Аргентина, Египет, Китай, Турция — всего 46 стран.

Альфред Крупп скончался 14 июля 1887 года. Фирму унаследовал его единственный сын Фридрих Альфред, Фриц.

Скандал и самоубийство

Фридрих Альфред Крупп. Период его руководства семейной фирмой был отмечен множеством инноваций, но закончился скандалом и смертью

Фото: wikipedia.org Фридрих Альфред Крупп. Период его руководства семейной фирмой был отмечен множеством инноваций, но закончился скандалом и смертью

Фото: wikipedia.org

При Фрице Круппе спрос на изделия для железных дорог со стороны североамериканских компаний сильно снизился: местный рынок подмял под себя стальной король Америки Эндрю Карнеги.

В эпоху Фрица инженеры фирмы участвовали в разработке постоянно совершенствовавшихся средств нападения и защиты — брони и бронебойных снарядов. Никелевую броню Круппа сменила более прочная хромоникелевая, ей на смену пришла еще более прочная комплексно-легированная цементированная броня.

В 1892 году компания Круппа поглотила основанную Генри Грузоном фирму Gruson. Фирма выпускала и гражданскую продукцию, но наибольший интерес для Круппа представляли разработанные Gruson артиллерийская техника, стальные башни, снаряды для стрельбы по броненосцам. После покупки компания стала называться Friedrich Krupp AG Grusonwerk.

В 1896 году компания Круппа купила испытывавшую финансовые трудности судоверфь Germaniawerft в Киле, занимавшуюся постройкой как гражданских, так и военных кораблей. В 1902 году название компании было изменено на Friedrich Krupp Germaniawerft.

К началу XX века на заводах Круппа трудилось более 40 тыс. человек. Состояние главы фирмы превышало 25 млн марок (£1,22 млн в деньгах того времени, что примерно соответствует современным £190 млн).

В 1902 году разразился скандал. Газетчики узнали о гомосексуальных и педофильских наклонностях Фрица Круппа. 22 ноября 1902 года Фриц Крупп совершил самоубийство (высказывались предположения, что ему могли с этим помочь). Сыновей у него не было. Старшей дочери Берте было 16 лет. Компания Friedrich Krupp в 1903 году была преобразована в акционерное общество с капиталом 160 млн марок. Все акции компании, кроме четырех, получила Берта.

Крупп по приказу короля

Во второй половине XIX века крупповские пушки были на вооружении многих армий мира

Фото: duncan1890 / Getty Images Во второй половине XIX века крупповские пушки были на вооружении многих армий мира

Фото: duncan1890 / Getty Images

В 1906 году Берта Крупп вышла замуж. Ее супруг Густав Георг Фридрих Мария Крупп фон Болен унд Гальбах королевским декретом получил право носить в дополнение к своей фамилии фамилию Крупп. Кроме фамилии жены Густав получил в свое распоряжение и семейную компанию Круппов.

Эпоха Густава Круппа была отмечена новыми достижениями как в гражданской, так и в военной сфере. На верфи Friedrich Krupp Germaniawerft строились подводные лодки (к концу Первой мировой войны фирма Круппа поставила германской армии 84 подводные лодки) и линкоры-дредноуты. Для руководителя фирмы на той же верфи была построена гоночная яхта Germania.

В 1908 году компания Круппа разработала электротехническую сталь, а в 1912 году — нержавеющую сталь. Оба материала получили широкое применение в химической и пищевой промышленности, в медицине (в том числе для изготовления зубных протезов), строительстве и других сферах деятельности. К слову, небоскреб Крайслер-билдинг, один из символов Нью-Йорка, построенный в 1930 году, был отделан панелями из крупповской стали.

Перед Первой мировой войной и во время войны газета большевиков «Правда» постоянно нападала на фирму Круппа, называя ее продукцию «машинами для обработки пушечного мяса». Так, 26 июня 1916 года «Правда» писала: «Фирма "Крупп" платила большие деньги французским патриотическим газетам, чтобы они возбуждали ненависть французов к немцам, требовали вооружения Франции и распространяли слухи о войне. Это должно было побудить германское правительство увеличить заказы для войска и тем увеличивать заказы Круппу. Не правда ли, как остроумно придумано? Война удачная и неудачная одинаково вызывает усиленные расходы и трату военных припасов и оружия и, значит, является огромным доходом для военных поставщиков и подрядчиков».

Во время Первой мировой войны объем производства компании Friedrich Krupp более чем в пять раз превышал довоенный уровень. Широкую известность получила 420-миллиметровая мортира, называвшаяся также «Большая Берта» (в честь крупнейшего акционера компании).

В начале войны на заводах Круппа трудилось 82 500 человек (больше, чем в любой другой немецкой компании), к концу войны — 150 тыс. человек, в том числе 20 тыс. женщин. Производство было круглосуточным. По оценке американского историка Уильяма Манчестера, с августа 1914 года до осени 1918 года валовая прибыль компании составила 432 млн марок. Другие авторы дают оценки в интервале от 132 млн до 800 млн марок. Поскольку в начале войны Германия отказалась от золотого стандарта, оценить масштаб этих сумм крайне сложно.

Между Первой и Второй

Эссен находился на территории, которая после поражения Германии в войне была оккупирована войсками стран-победительниц. Под наблюдением военнослужащих союзных войск на заводах Круппа уничтожались станки, инструменты, готовая военная продукция (в долгосрочной перспективе это принесло компании пользу — впоследствии все заводы работали на новейшем оборудовании). По состоянию на конец 1919 года убытки фирмы Круппа составляли 184 млн марок. На плаву помогал оставаться госзаказ — на железнодорожные вагоны и локомотивы.

Были проведены сокращения: уволены были все, кто устроился на работу после начала войны (то есть примерно каждый второй). Был провозглашен новый лозунг — «Мы производим все!»: сельскохозяйственную технику, оборудование для текстильной и швейной промышленности, землечерпалки, кассовые аппараты, арифмометры, кинокамеры, печатные машинки, столовые приборы и многое другое.

31 марта 1923 года тысячи безоружных рабочих заводов Круппа попытались помешать французским военным реквизировать автомобили из гаража компании. Французы открыли огонь по толпе, убив 13 человек и ранив 52. Густав Крупп организовал торжественные похороны сотрудников компании. Оккупационные власти отдали его под трибунал, обвинив в подстрекательстве к мятежу. Приговор — 15 лет тюрьмы и штраф в размере 100 млн марок. В июне 1923 года это соответствовало $1000, в июле — $500, в августе — $20, в октябре — 0,2 цента. В мае и августе 1923 года бастовали угольщики и сталевары Германии, в том числе работавшие у Круппа. В Эссене французы подвергались нападениям. Густав Крупп был амнистирован, пробыв в тюрьме семь месяцев. Когда он вышел на свободу, его встречал как победителя весь город.

В июле 1921 года компания Friedrich Krupp возбудила иск против британской Vickers, требуя выплатить £260 тыс. за использование в 4,16 млн снарядов британской армии взрывателей, запатентованных Krupp. В 1926 году Vickers заплатила £40 тыс.

Оценить финансовое положение компании в 1920-е годы невозможно. Она получала многомиллионные субсидии от властей Веймарской республики, не отражавшиеся в бухгалтерской отчетности.

Советскую Россию Крупп признал раньше, чем это сделало правительство Германии. 30 декабря 1921 года представитель компании обратился в советское торгпредство в Берлине с предложением о создании предприятия аграрного профиля.

Вождь молодого советского государства Владимир Ульянов-Ленин 22 марта 1922 года направил телеграмму Сальскому окружному исполкому: «Для немедленной передачи концессии Круппа 60 тыс. дес. посева… к вам выехали представители Наркомзема Адамович и еще один товарищ и представители "Круппа" Клетте и Фультте-Цегхау. Имеет громадное не только экономическое, но и политическое значение. Вы должны напрячь все силы, чтобы содействовать заключению о концессии, всякую нерачительность в этом деле буду считать преступлением». В Сальском районе Донской области (в настоящее время — Ростовская область) была создана «Крупповская сельскохозяйственная концессия "Маныч" в Берлине». В дополнение к сельскому хозяйству крупповцы занялись более выгодным животноводством, а также производством стройматериалов. Проект просуществовал до 1933 года.

Согласно условиям заключенного по итогам войны Версальского договора, в Германии была отменена всеобщая воинская повинность, ограничена численность армии и флота (полностью ликвидирован подводный флот), запрещено производство броневиков, танков и тому подобной военной техники, ограничено и поставлено под контроль стран-победительниц производство оружия, снаряжения и военного материала, запрещен экспорт оружия. В частности, компания Friedrich Krupp могла производить для армии оружие только одного вида в количестве четырех штук в год, для оставшегося военного флота — только в объеме, необходимом для замены пришедшего в негодность.

Густав Крупп нашел способы обходить наложенные Версальским договором ограничения. Обменяв патенты и лицензии на акции с правом голоса шведской сталелитейной компании Aktielbolaget Bofors, он наладил производство в Швеции пушек, танков, химических снарядов. Еще со времен войны в Нидерландах действовала принадлежащая Густаву Круппу компания Blessing and Company, занимавшаяся экспортом железной руды в Германию. В послевоенное время Blessing была преобразована и переименована. Под названием Siderius компания стала владельцем трех голландских судоверфей. Ею управляли директора Krupp, в ней работали немецкие инженеры и конструкторы, но часть акций была продана голландским бизнесменам, благодаря чему она считалась голландской. Компания разрабатывала подводную лодку класса U, чертежи которой были проданы Японии, Испании, Финляндии, Турции и Нидерландам.

В 1926 году из Эссена были выведены оккупационные войска. На заводах Круппа закипела работа над разнообразной техникой, нужной армии, авиации и флоту. В том числе конструировались новые танки (в 1928 году их начали производить в ограниченном количестве).

20 февраля 1933 года состоялась тайная встреча двух десятков богатейших людей Германии (первым из них был Густав Крупп) с председателем рейхстага Германом Герингом. От лица собравшихся Крупп выразил единодушную поддержку новому рейхсканцлеру Адольфу Гитлеру. Собравшиеся выделили 3 млн рейхсмарок ($1,2 млн в деньгах того времени, примерно соответствует современным $27,9 млн) на предвыборную кампанию национал-социалистов, из них 1 млн марок дал Крупп.

1 апреля Гитлер принял Круппа в рейхсканцелярии. 4 мая немецкие газеты сообщили, что Густав Крупп назначен фюрером немецкой индустрии. Крупп возглавил так называемый Фонд Гитлера, через который большой бизнес спонсировал структуры национал-социалистов. Крупп вложил в фонд 6 млн рейхсмарок (всего его пожертвования национал-социалистам составляли около 12 млн рейхсмарок). В августе на заводах Круппа нацистское приветствие стало обязательным для всех работников, нарушители увольнялись. Чуть ли не единственным противником Гитлера, которого Крупп был вынужден терпеть, была его жена Берта.

В 1933 году начался новый этап в истории концерна Friedrich Krupp. В первые месяцы года в несколько раз выросли закупки сырья, за этим последовал мощный рост производства.

В 1934 году чистая прибыль концерна составляла 57 млн рейхсмарок, в 1937 году — 97 млн, в 1939 году — 111 млн. Фирмы в Швеции и Нидерландах больше не были нужны, работавшие за рубежом специалисты возвращались в Германию. В Эссене и других городах, где были заводы Круппа, строились новые заводские корпуса. Был построен новый завод по производству синтетического топлива. Концерн Friedrich Krupp производил танки, артиллерийские орудия всех видов, подводные лодки и торпеды для них, военные корабли, броню и орудия для военных кораблей, строившихся другими компаниями, армейские грузовики... Лозунг «Мы производим все!» мог бы подойти к деятельности компании и в этот период.

7 августа 1940 года Гитлер приехал в Эссен, чтобы поздравить Круппа с 70-летием и наградить орденом Орла Германской империи.

Во время Второй мировой войны концерн Круппа стал основным поставщиком многих видов военной техники и вооружений для вермахта.

Наследник и подсудимый

Вилла Хюгель в Эссене, принадлежавшая семейству Крупп. 269-комнатный дом стоит в центре парка площадью 28 га. Парк и вилла открыты для посещения

Фото: Keute / ullstein bild / Getty Images Вилла Хюгель в Эссене, принадлежавшая семейству Крупп. 269-комнатный дом стоит в центре парка площадью 28 га. Парк и вилла открыты для посещения

Фото: Keute / ullstein bild / Getty Images

В 1939 году у Густава Круппа начались проблемы со здоровьем. В 1941 году он перенес инсульт, после чего остался частично парализованным. После этого формально он еще считался главой фирмы, но фактическим руководителем был его старший сын Альфрид Феликс Альвин Крупп фон Болен унд Гальбах.

Альфрид был убежденным национал-социалистом, членом НСДАП с 1938 года. Альфрид Крупп завоевал бронзовую медаль в парусном спорте на берлинской Олимпиаде 1936 года и в том же году начал работать в семейной фирме: сначала — членом правления, а с 1938 года — членом совета директоров.

Среди его обязанностей в совете директоров значились «приобретения за границей». То есть возможность приобретать по сильно заниженной цене или бесплатно (на территории СССР — только бесплатно) заводы, оборудование, сырье, находящиеся на оккупированных германской армией территориях. Благодаря вторжению в СССР концерну Круппа достались крупнейшие в Европе запасы хромовых руд (хром необходим для производства стальной брони), сотни тысяч тонн железной руды, промышленные предприятия, которые не удалось эвакуировать.

На предприятиях концерна активно использовался рабский труд — остарбайтеров, военнопленных, узников концлагерей. Подневольных работников, по самым минимальным оценкам, было более 100 тыс. человек. В письме Альфрида Круппа, написанном 7 сентября 1943 года, есть такие слова: «Относительно сотрудничества с нашим техническим отделом в Бреслау (в настоящее время этот город в Польше носит название Вроцлав.— "Деньги"). Я могу лишь сказать, что между этим отделом и Освенцимом существует полнейшее взаимопонимание, которое может быть гарантировано на будущее». У концерна были и собственные концлагеря, условия содержания в которых были ничуть не лучше, чем в других концлагерях Третьего рейха.

В 1942 году Альфрид Крупп был назначен советником рейхсминистра вооружений. В апреле 1943 года он официально сменил отца на посту главы компании.

Летом в Курской битве, крупнейшем танковом сражении в истории, было, по советским данным, уничтожено 2900 немецких танков, многие из которых были сделаны в Эссене. В марте и июле британские ВВС трижды подвергли заводы Круппа массированным бомбардировкам. На следующий день после последней из них Густав Крупп, увидев масштаб разрушений, пережил нервный срыв, после которого так и не пришел в себя. Почти половина домов в Эссене, принадлежащих крупповским рабочим, были уничтожены, вторая половина — повреждена бомбами.

12 ноября 1943 года Адольф Гитлер подписал «Закон Круппа», по которому право собственности на компанию перешло от Берты Крупп к Альфриду.

По объему продаж 1943 год был рекордным в истории концерна. За время, прошедшее после прихода Гитлера к власти, активы компании выросли в три с лишним раза (без учета украденного в оккупированных странах). Но и Третий рейх, и концерн Круппа уже шли к краху.

Густав Крупп прожил до 1950 года. После поражения Германии в войне его не привлекли к суду по состоянию здоровья. Перед судом предстал Альфрид. 31 июля 1948 года в Нюрнберге он был признан виновным в преступлениях против мира и человечности и приговорен к 12 годам лишения свободы с конфискацией имущества.

К различным срокам заключения также были приговорены десять директоров концерна. Руководитель отдела продаж Карл Генрих Пфирш был оправдан.

Альфрид Крупп не признавал себя виновным.

На суде он говорил так: «Мы, Круппы, не особенно интересовались идеями. Мы просто хотели, чтобы была система, которая работала бы хорошо и позволяла нам работать без помех. Политика — не наше дело».

Несмотря на вердикт американского военного трибунала, большая часть собственности Альфрида Круппа не была конфискована. Только в советской зоне оккупации Альфрид лишился двух предприятий — фабрики в австрийском Берндорфе и Grusonwerk.

После смерти Густава Круппа его вдова Берта попыталась оспорить изданный Гитлером закон, чтобы получить наследство, оценивавшееся тогда в эквиваленте $500 млн. Безуспешно.

4 февраля 1951 года Альфрид Крупп вышел на свободу. По приказу американского верховного комиссара в Германии Джона Макклоя он был освобожден досрочно. Макклой объяснял: «У меня такое чувство... что Альфрид был плейбоем, что он мало за что несет ответственность. Я полагаю, что он искупил содеянное за тот срок, который уже провел в тюрьме». Отменено также было и решение о конфискации. Основания? Никто другой из осужденных военных преступников не был приговорен к конфискации. По американским законам конфискация возможна лишь тогда, когда средства были приобретены преступным путем, а к Круппу это неприменимо. По разным сведениям, адвокат Круппа Эрл Кэрролл получил крупный гонорар за то, что вернул своему клиенту его имущество: по разным оценкам, от $2 млн до $25 млн.

В 1952 году представители союзных держав в результате переговоров с Альфридом Круппом выработали соглашение о ликвидации концерна Krupp. По этому соглашению четыре брата и сестры Альфрида, а также его племянник должны были получить по 10 млн марок ($2,5 млн) или акции на такую сумму в двух компаниях концерна. Четыре брата и сестры также должны были поделить между собой в равных долях акции семенного завода. Средства Харальда Круппа, находившегося в советском плену, следовало поместить на специальный банковский счет до его возвращения. Альфрид мог сохранить за собой компании, занимающиеся судостроением, автомобилестроением и локомотивостроением. При этом он должен был продать угольные и металлургические предприятия (их стоимость составляла примерно 75% стоимости всего концерна). За понесенный ущерб Альфриду была назначена компенсация, эквивалентная $70 млн.

Альфрид вернулся в концерн с намерением возродить его былую славу. Опять, как после Первой мировой, нужно было заниматься не военной, а гражданской продукцией. Вместо танков, самоходных установок и пушек концерн Krupp начал производить грузовой транспорт, оборудование для ирригации, строительства, пищевой промышленности (в том числе традиционной для тропических стран), энергетики. Концерну Krupp нельзя было торговать сталью, но ему не запрещалось строить металлургические заводы. К металлургическому комбинату при желании заказчика добавлялась необходимая инфраструктура — жилье для работников, дороги, электростанции. Таким городом стал Руркела в индийском штате Одиша (старое название — Орисса) — «Стальной городок», «Индийский Эссен», построенный по заказу премьер-министра Индии Джавахарлала Неру. На индийский контракт претендовал и Советский Союз, но Крупп сумел убедить склонить Неру на свою сторону. Впоследствии советская сторона взяла реванш, когда советский лидер Никита Хрущев договорился с руководством Египта о строительстве Асуанской ГЭС, на которое претендовал Крупп.

Своей правой рукой в компании Альфрид Крупп сделал Бертольда Бейтца. Талантливый бизнесмен с на редкость чистой для Германии того времени биографией: во время войны он спас жизни 800 евреев, оформляя их на работу как жизненно необходимых для оборонной промышленности специалистов.

Главная ставка была сделана на сотрудничество с развивающимися странами. Для них Альфрид Крупп был не фашистом, как для европейцев и американцев, а тем, кто сражался против бывших колонизаторов.

Высокие гости посещали с визитом поместье Круппов в Эссене. Сам Альфрид перемещался по миру, добывая все новые и новые контракты. Бразилия, Иран, Камерун, Нигерия… Концерну удалось получить и господдержку — компенсацию из казны за убытки, понесенные в результате действий союзных держав в первые послевоенные годы, а также крупные государственные заказы.

В 1953 году годовой оборот концерна составил около 1 млрд марок ($238 млн). В 1957 году превысил $1 млрд. Концерн Krupp стал четвертой по величине компанией Европы, двенадцатой по величине в мире, а его хозяин — самым богатым европейцем с состоянием, превышавшим $1 млрд.

Властелин трех колец В середине XIX века на изделиях компании ставилось клеймо в виде названия фирмы — «Крупп из Эссена», «Фр. Крупп в Эссене», «Фр. Крупп в Эссене, Пруссия», «Фр. Крупп», «Крупп». Такие клейма можно увидеть, например, на пушках в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. В 1875 году Альфред Крупп зарегистрировал торговую марку компании — три наложенных друг на друга кольца, изображающих бесшовные железнодорожные бандажи. К началу Первой мировой войны эта торговая марка была зарегистрирована в 56 зарубежных странах. Во время войны среди жителей европейских стран распространилось убеждение, что на самом деле на эмблеме фирмы Krupp изображены стволы трех артиллерийских орудий. В 1934 году появилась дополнительная усовершенствованная версия торговой марки — с толстыми черными кольцами. С 1994 года использовалась только эта версия. После слияния Thyssen-Krupp возникла новая торговая марка — к трем кольцам Круппов добавилась арка Тиссенов.

В 1966 году в ФРГ начался первый в истории этой страны экономический кризис. И крупнейшая компания Западной Германии стала его жертвой. Угольные шахты и сталелитейные заводы формально не считались частью концерна, но так и не были проданы. В период кризиса их убытки достигли огромных размеров. Прибыли Krupp не могли покрыть платежи по кредитам. Долги концерна достигли 5,2 млрд марок ($2,120 млрд).

Зима 1966–1967 годов выдалась теплой. Спрос на уголь упал. Крупп закрывал шахты, увольнял шахтеров. Закрывались и другие предприятия. По призыву Бейтца все работники концерна согласились со снижением зарплаты на 5%.

В Новый год Федеральный финансовый суд ФРГ преподнес «подарок». Для частных компаний было отменено освобождение от налога на продажи при операциях между компаниями. Также Круппы лишились права на освобождение от налога на наследство. В случае смерти Альфрида его наследнику пришлось бы расстаться с половиной концерна.

Ситуацию удалось разрешить в два хода. Единственный сын Альфрида Арндт фон Болен унд Гальбах отказался от прав наследства. За это ему до конца жизни выплачивалась компенсация — согласно разным источникам, в размере от 1 млн до 3,6 млн марок ($250–900 тыс.) в год.

В апреле 1967 года глава концерна под давлением кредиторов и государства вынужден был объявить о грядущих переменах, которые были осуществлены уже после его смерти. Альфрид Крупп скончался 30 июля 1967 года, 29 ноября 1967 года дирекция концерна объявила об учреждении «Фонда Альфрида Круппа фон Болен унд Гальбах». 2 января 1968 года на базе этого фонда была основана акционерная компания. К ней перешли все владения бывшего главы концерна.

Фирма Krupp продолжила существование, но перестала быть фирмой Круппов.

Алексей Алексеев