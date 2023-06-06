Пушилин: порт Мариуполя используют для вывоза зерна

Порт Мариуполя начали использовать для вывоза зерна, заявил врио главы Донецкой народной республики Денис Пушилин. Подробности он не привел.

«Зерно (через порт Мариуполя.— "Ъ") уже вывозим»,— сказал господин Пушилин в эфире «Соловьев. Live» (цитата по ТАСС).

В мае Россия продлила участие в зерновой сделке, заключенной летом 2022 года с Украиной при участии ООН и Турции. Она предполагает открытие портов на Украине для вывоза сельхозпродукции, а также разблокировку экспорта российского продовольствия и удобрений. Москва пригрозила прекратить реализацию соглашения после 17 июля, если не будут выполнены ее требования.

О зерновой сделке — в материале «Ъ» «Пшеница плывет дальше».

Лаура Кеффер