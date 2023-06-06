Петербурженку оштрафовали на 30 тыс. рублей за призыв к несанкционированной акции

Приморский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности жительницу города Елену Николаеву по ч.2 ст.20.2 КоАП РФ (организация или проведение митинга без подачи уведомления о проведении мероприятия).

Как сообщает 6 июня объединенная пресс-служба городских судов, было установлено, что госпожа Николаева через социальную сеть «ВКонтакте» «осуществила агитацию: призывала участвовать неопределенный круг лиц в демонстрации 04.06.2023, чтобы выразить свое мнение о нахождении в колонии А. Навального (внесен в реестр экстремистов Росфинмониторинга)». При этом уведомление о проведении публичного мероприятия в уполномоченные органы не подавалось, уточнили в пресс-службе судов.

Суд назначил наказание в виде штрафа в размере 30 тыс. рублей.

«Ъ-СПб» писал, что за организацию и участие в несанкционированных пикетах в минувшее воскресенье в центре Петербурга были задержаны около двух десятков человек.

Также сообщалось о штрафе, наложенном судом на правозащитника и ЛГБТ-активиста Игоря Кочеткова (признан в РФ иноагентом).

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