Петербургского ЛГБТ-активиста Игоря Кочеткова оштрафовали за отсутствие маркировки иноагента

Пушкинский районный суд Санкт-Петербурга оштрафовал на 30 тыс. рублей 53-летнего правозащитника и ЛГБТ-активиста Игоря Кочеткова (признан в РФ иноагентом) за отсутствие в одной из публикаций в Telegram указания на то, что материал произведен и распространен иностранным агентом. Об этом сообщили в пресс-службе городских судов в понедельник, 5 июня.

Господин Кочетков был привлечен к административной ответственности по ч. 4 ст. 19.34 КоАП РФ). Уточняется, что пост был распространен в сети 21 марта. «Данные действия привели к нарушению прав и свобод людей на получение полной и достоверной информации о ее распространителе»,— говорится в сообщении.

В 2006 году Игорь Кочетков создал «Российскую ЛГБТ-сеть», став ее исполнительным директором, а после ее преобразования в 2008 году был избран на пост председателя Межрегионального общественного движения «Российская ЛГБТ-сеть» (внесена Минюстом в реестр незарегистрированных объединений — иностранных агентов). С 2010 года возглавляет петербургскую ЛГБТ-организацию «Выход» (также признана в РФ иноагентом), которая отстаивает права сексуальных меньшинств. Кандидат исторических наук, ранее работал доцентом кафедры социологии в Университете ИТМО.

В 2018 году господин Кочетков совместно со специальным корреспондентом «Новой газеты» Еленой Милашиной получил премию американской организации Freedom House за работу с представителями ЛГБТ, которых преследовали в Чечне.

Также сегодня суд в Москве оштрафовал на 30 тыс. руб. телеведущую Татьяну Лазареву (признана иногагентом) за отсутствие соответствующей маркировки.

Андрей Кучеров

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