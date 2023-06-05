В Петербурге задержали активистов, вышедших на одиночные пикеты

В Петербурге прошли задержания активистов, проводивших одиночные пикеты в центре города.

В частности, как сообщает «Фонтанка», накануне, 4 июня, несколько человек были задержаны у Гостиного двора. По словам очевидцев, некоторые задержанные выкрикивали пацифистские лозунги и держали в руках плакаты. В общей сложности, по данным издания, в полиции оказались 17-18 человек. На активистов составили протоколы по статье о нарушении режима повышенной готовности.

Корреспондент «Ъ-СПб» стал свидетелем того, как усиленные патрули дежурили на Марсовом поле. Несколько автозаков был замечены на Невском проспекте и ряде других центральных улиц.

В воскресенье, 4 июня, исполнилось 47 лет находящемуся в заключении оппозиционному политику Алексею Навальному. По данным СМИ, несогласованные акции в его поддержку прошли также в Москве, Калининграде, Красноярске и других крупных городах

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