На Кубани объявили штормовое предупреждение из-за подъема уровня воды в реках

На Кубани в течение суток 6 июня действует штормовое предупреждение по подъему уровня воды в водоемах бассейна реки Кубань. Об этом сообщила пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Краснодарскому краю

В зоне риска оказались Лабинский, Мостовский, Отрадненский, Курганинский районы. Там вода в реках может подняться до опасных отметок.

«До прибытия помощи люди, оказавшиеся в зоне затопления, должны оставаться на верхних этажах и крышах зданий, деревьях и других возвышенных местах»,— говорится в сообщении.

Жителям региона рекомендовали следить за оповещениями экстренных служб и подготовиться к возможной эвакуации на воде.

Анастасия Донскова

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