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Коммерсантъ FM
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Спецслужбы Киргизии заявили о задержании более 30 человек, планировавших захват власти

Госкомитет нацбезопасности (ГКНБ) Киргизии сообщил, что было задержано более 30 человек, планировавших организовать массовые беспорядки для насильственного захвата власти. Все они дали признательные показания и были доставлены в изолятор временного содержания ГКНБ, возбуждено уголовное дело.

По данным ГКНБ, преступная группа в течение года занималась вербовкой «наиболее недовольных граждан» со всей Киргизии. Спецслужба называет «основным организатором и идейным вдохновителем» гражданскую активистку и председателя политической партии «Элдик Кенеш» («Народный совет») Н.Р.С., ее имя не называется. Подробности о задержанных не приводятся, но утверждается, что они регулярно «проводили тайные встречи, нацеленные на идеологическую обработку вовлеченных лиц, которая была направлена против государственных структур».

ГКНБ добавил, что всего в группу входило более 100 человек. Группа якобы ожидала в ближайшее время поступления «значительных денежных средств» из «зарубежных источников». «Начать активную фазу реализации своих преступных замыслов заговорщики предполагали сразу после возникновения недовольства в обществе по какому-либо происшествию»,— сказали в ГКНБ (цитата по ТАСС).

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