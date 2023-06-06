Лавров о расширении НАТО: Финляндия и Швеция давно были под натовским катком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает предположения «западников» о том, что президент Владимир Путин ускорил расширение НАТО. По его мнению, Финляндия и Швеция не были в альянсе только формально, но на самом деле находились под «американо-натовским катком».

«Западники говорят, что президент России В. В. Путин хотел, мол, предотвратить расширение НАТО, а на самом деле он его "ускорил". Это совершенно не имеет отношения к делу»,— заявил господин Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Душанбе. Его слова приведены на сайте МИДа.

Министр отметил, что с формальной точки зрения Финляндия и Швеция не были в НАТО и были нейтральными, но уже 10 лет участвовали во всех мероприятиях альянса: учениях, маневрах, а также в программе, «которую несколько лет назад натовцы навязали ЕС о том, чтобы для целей транспортировки всего военного имущества на случай военных действий те согласились предоставить свою территорию».

«А размещение военной базы или эскадрильи — это дело второе. Главное, они уже давно были "подмяты" под американо-натовский каток»,— добавил господин Лавров.

Финляндия в апреле официально вступила в НАТО почти спустя год после подачи соответствующей заявки. Аналогичную заявку подавала и Швеция, однако процесс ее членства в альянсе осложняется требованиями Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в июне говорил, что Стокгольм выполнил все условия Анкары.

Принятие Финляндии в НАТО привело к удлинению границы с Россией в два раза — с 1233 до 2572 км. Больше 90% побережья Балтийского моря будут контролировать страны НАТО, усилится роль альянса и в арктических делах. Финляндия объясняла решение вступить в НАТО боевыми действиями на Украине. Россия объясняла военную операцию желанием устранить угрозы безопасности со стороны НАТО с учетом желания Украины вступить в альянс.

О расширении НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Леонид Уварчев