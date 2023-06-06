Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Лавров о расширении НАТО: Финляндия и Швеция давно были под натовским катком

Министр иностранных дел России Сергей Лавров отрицает предположения «западников» о том, что президент Владимир Путин ускорил расширение НАТО. По его мнению, Финляндия и Швеция не были в альянсе только формально, но на самом деле находились под «американо-натовским катком».

«Западники говорят, что президент России В. В. Путин хотел, мол, предотвратить расширение НАТО, а на самом деле он его "ускорил". Это совершенно не имеет отношения к делу»,— заявил господин Лавров в ходе посещения 201-й российской военной базы в Душанбе. Его слова приведены на сайте МИДа.

Министр отметил, что с формальной точки зрения Финляндия и Швеция не были в НАТО и были нейтральными, но уже 10 лет участвовали во всех мероприятиях альянса: учениях, маневрах, а также в программе, «которую несколько лет назад натовцы навязали ЕС о том, чтобы для целей транспортировки всего военного имущества на случай военных действий те согласились предоставить свою территорию».

«А размещение военной базы или эскадрильи — это дело второе. Главное, они уже давно были "подмяты" под американо-натовский каток»,— добавил господин Лавров.

Финляндия в апреле официально вступила в НАТО почти спустя год после подачи соответствующей заявки. Аналогичную заявку подавала и Швеция, однако процесс ее членства в альянсе осложняется требованиями Турции. Генсек НАТО Йенс Столтенберг ранее в июне говорил, что Стокгольм выполнил все условия Анкары.

Принятие Финляндии в НАТО привело к удлинению границы с Россией в два раза — с 1233 до 2572 км. Больше 90% побережья Балтийского моря будут контролировать страны НАТО, усилится роль альянса и в арктических делах. Финляндия объясняла решение вступить в НАТО боевыми действиями на Украине. Россия объясняла военную операцию желанием устранить угрозы безопасности со стороны НАТО с учетом желания Украины вступить в альянс.

О расширении НАТО — в материале «Ъ» «Финская вольна».

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...