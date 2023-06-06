Лавров: Европа выбрала путь войны с РФ, мы должны достичь своих целей

Замглавы МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Европа выбрала путь войны против России. Поэтому, по его мнению, Москва должна достичь своих целей. Как считает министр, цели России «гораздо более благородные», чем у европейцев, так как они «хотят чужого, а мы — своего».

«В нашей Концепции внешней политики сказано (если простым языком), что Европа выбрала путь войны с нами. Нам, конечно, все равно жить с ними вместе "бок о бок". Но если это война, то мы должны достичь своих целей. У нас они гораздо более благородные по сравнению с европейцами. Они хотят чужого, а мы — своего. Никогда не хотели чужого»,— сказал господин Лавров. Как считает министр, все, кто присоединялся к стране со времен Российской империи, делали это добровольно.

Господин Лавров высказал свое отношение к странам Запада в ходе посещения 201-й российской военной базы в Душанбе. Его слова приведены на сайте МИД РФ. Министр считает, что Владимир Зеленский, «который "вызревал", "вскармливался" Соединенными Штатами в сугубо русофобском ключе» следует «заветам печально известных американских политологов о том, что нужно сделать все, чтобы Украина никогда больше не была вместе с Россией». «У нас ни у кого нет сомнений, что этим планам не суждено сбыться»,— сказал министр.

Как отметил господин Лавров, у России накопилась решимость больше никогда не идти «на поводу у "правил", навязываемых Вашингтоном». По его мнению, навязываемые Западом механизмы в отношении других стран «в одночасье были развернуты на сто восемьдесят градусов против тех, кто хоть как-то попытался сохранить свою самостоятельность и свое право жить своим умом в этом мире».

По мнению министра, Запад развязал против России войну, когда начал создавать угрозы на границах, и не оставил другого выбора, «кроме как защищать свою безопасность и тех людей, являющихся частью нашей истории и культуры, чьи предки столетиями жили на землях, где стали запрещать говорить на русском языке и требовать выкрикивать нацистские лозунги».

Господин Лавров считает, что происходящие события сплотили россиян еще больше. «Если и были настроения в обществе, когда кто-то расслабленно воспринимал те или иные тенденции вокруг нас, прежде всего на Украине, то сейчас эти настроения совсем исчезли или же остались только у маргиналов»,— добавил он.

Россия с февраля 2022 года проводит на Украине военную операцию. Страны Запада, включая Евросоюз, поддерживают Киев антироссийскими санкциями и масштабными поставками вооружения.

О ходе российско-украинского конфликта — в материале «Ъ» «Кто в ЕС, кто по альянс».

Леонид Уварчев