Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Харьковской области аммиакопровод разгерметизировался после повреждения

Аммиакопровод получил повреждения в Купянском районе Харьковской области Украины. Местные власти заявили, что это произошло в результате обстрелов. Украинская сторона отмечает, что ветер направлен в сторону неподконтрольной территории. Минобороны РФ не комментировало информацию.

О разгерметизации аммиакопровода сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram. В регионе развернут штаб по ликвидации последствий. По предварительным данным, содержание аммиака в воздухе в Купянске не превышено.

Глава купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что степень повреждения устанавливается. По его словам, «направление ветра в настоящее время» в сторону неподконтрольной Киеву территории. «В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме»,— рассказал господин Беседин (цитата по изданию «Страна.ua»).

Власти не уточняют, о каком аммиакопроводе идет речь. В Харьковской области проходит аммиакопровод Тольятти—Одесса, перезапуск которого остается одним из спорных вопросов зерновой сделки. Транзит из Тольятти в Одессу по аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. Россия заявляла о готовности запустить аммиакопровод в считанные дни и обещала прекратить реализацию сделки, в том числе без возобновления его работы.

Леонид Уварчев

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...