В Харьковской области аммиакопровод разгерметизировался после повреждения

Аммиакопровод получил повреждения в Купянском районе Харьковской области Украины. Местные власти заявили, что это произошло в результате обстрелов. Украинская сторона отмечает, что ветер направлен в сторону неподконтрольной территории. Минобороны РФ не комментировало информацию.

О разгерметизации аммиакопровода сообщил глава Харьковской областной администрации Олег Синегубов в Telegram. В регионе развернут штаб по ликвидации последствий. По предварительным данным, содержание аммиака в воздухе в Купянске не превышено.

Глава купянской городской военной администрации Андрей Беседин сообщил, что степень повреждения устанавливается. По его словам, «направление ветра в настоящее время» в сторону неподконтрольной Киеву территории. «В настоящее время по всем измерениям, которые сделала не только Купянская, но и Петропавловская община, фон аммиака находится в норме»,— рассказал господин Беседин (цитата по изданию «Страна.ua»).

Власти не уточняют, о каком аммиакопроводе идет речь. В Харьковской области проходит аммиакопровод Тольятти—Одесса, перезапуск которого остается одним из спорных вопросов зерновой сделки. Транзит из Тольятти в Одессу по аммиакопроводу был приостановлен 24 февраля 2022 года из-за начала боевых действий на Украине. Россия заявляла о готовности запустить аммиакопровод в считанные дни и обещала прекратить реализацию сделки, в том числе без возобновления его работы.

Леонид Уварчев