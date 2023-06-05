Гладков анонсировал две единоразовые выплаты эвакуированным жителям приграничных районов

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков сообщил, что жители приграничных районов региона, отселенные в связи с регулярными обстрелами, получат две единоразовые выплаты. Решение принято по итогам обсуждения с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ Вячеслав Гладков

Фото: Анатолий Жданов, Коммерсантъ

«Сегодня он подтвердил, что можно говорить о решении: каждому жителю отселенных муниципалитетов будут сделаны две единоразовые выплаты. Суммы и даты платежей, надеюсь, скажу вам уже завтра-послезавтра»,— написал господин Гладков в своем Telegram-канале.

Выплаты получат жители населенных пунктов Белгородского, Валуйского, Волоконовского, Грайворонского, Краснояружского, Шебекинского районов.

Сегодня на оперативном совещании Вячеслав Гладков говорил, что власти сохранят заработную плату муниципальным служащим и работникам бюджетных учреждений предприятий Шебекинского округа, откуда вывозят людей. Кроме того, власти согласовали с Центробанком предоставление кредитных каникул эвакуированным жителям приграничных районов.

В последние недели усилились обстрелы в районе граничащих с Украиной районов Белгородской области. Жителей эвакуируют в ПВР, детей увозят в летние лагеря в регионы России. В ПВР находится более 4 тыс. человек.

О ситуации в приграничных районах Белгородской области читайте в материале корреспондента «Ъ» «'За три дня это все не утихнет'».

Лусине Баласян