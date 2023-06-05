В Лабинске в двух реках начался подъем воды

В Лабинске на реках Кукса и Неволька начался подъем воды. Об этом сообщил глава города Сергей Шеремет в своем Telegram-канале.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края

«Просим жителей быть бдительными. В случае обнаружения выхода рек из берегов необходимо звонить по номеру 112»,— отметил Сергей Шеремет.

К утру 5 июня, на Кубани из-за сильных дождей вода зашла на территорию 55 придомовых территорий. Из-за выпадения обильных осадков и сбегания склоновых вод в адыгейском ауле Ходзь подтопило частные дома и придомовые территории. Глава республики Мурат Кумпилов поручил мобилизовать на место всю технику из районов региона.

Татьяна Ручкина

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