В Лабинске в двух реках начался подъем воды

В Лабинске на реках Кукса и Неволька начался подъем воды. Об этом сообщил глава города Сергей Шеремет в своем Telegram-канале.
Фото: министерство ГО и ЧС Краснодарского края
«Просим жителей быть бдительными. В случае обнаружения выхода рек из берегов необходимо звонить по номеру 112»,— отметил Сергей Шеремет.
К утру 5 июня, на Кубани из-за сильных дождей вода зашла на территорию 55 придомовых территорий. Из-за выпадения обильных осадков и сбегания склоновых вод в адыгейском ауле Ходзь подтопило частные дома и придомовые территории. Глава республики Мурат Кумпилов поручил мобилизовать на место всю технику из районов региона.
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