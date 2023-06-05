Жителей Кубани предупредили о подъеме воды в реках ночью

Ночью с 5 на 6 июня, а также в течение дальнейших суток на реках Краснодарского края ожидаются подъемы уровней воды. Об этом сообщает Краснодарский ЦГМС.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: perfectstock.ru Фото: perfectstock.ru

Подъем воды происходит из-за уже выпавших и ожидаемых осадков. Опасные явления начнутся на реках, малых реках и водотоках бассейна реки Кубань в 21-23 часа 5 июня. Они могут затронуть Лабинский, Мостовской, Отрадненский и Курганинский районы.

В Лабинском районе река Щучка вышла из берегов. Из-за этого возникла угроза подтопления пути к детскому лагерю «Мечта». Глава муниципалитета сообщил об эвакуации детей. В Лабинске на реках Кукса и Неволька также начался подъем воды.

Татьяна Ручкина

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