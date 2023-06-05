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Коммерсантъ FM
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Импорт российской нефти в Индию в мае превысил совокупный объем поставок с Ближнего Востока

В мае Индия закупила 1,96 млн баррелей российской нефти в сутки. Это на 15% больше, чем объем закупленного сырья в апреле, пишет The Economic Times со ссылкой на данные системы отслеживания энергетических грузов Vortexa.

По данным издания, импорт нефти из России превысил совокупные объемы поставок в Индию из Саудовской Аравии, Ирака, ОАЭ и США. При этом, как отмечает The Economic Times, в прошлом Ирак и Саудовская Аравия были основными поставщиками нефти в Индию.

Согласно данным Vortexa, Ирак поставил в Индию 0,83 млн баррелей в сутки в прошлом месяце, ОАЭ — 203 тыс. б/с, США — 138 тыс. б/с. Поставки из Саудовской Аравии сократились до 560 тыс. тонн — самый низкий уровень с февраля 2021 года. На долю России в мае пришлось 42% всей поставляемой в Индию нефти, в то время как доля стран—участниц ОПЕК упала до рекордно низкого значения — до 39%.

Средняя стоимость отправляемой в Индию российской нефти в апреле, следует из данных Vortexa, включая затраты на фрахт, составила $68,21 за баррель. Средняя стоимость нефти из Саудовской Аравии за тот же период — $86,86 за баррель, а нефть из Ирака — $77,77 за баррель.

На фоне отказа стран Европы от российской нефти и введения ценового потолка ($60 за баррель) Москва перенаправила свои поставки в страны Азии. Индия к ограничениям против российской нефти не присоединялась.

Reuters еще в апреле отмечало снижение доли объема ввозимого в Индию сырья из стран Ближнего Востока и Африки на фоне рекордных значений импорта российской нефти. Газета Financial Times писала, что индийские нефтеперерабатывающие предприятия начали получать прибыль в большем объеме за счет покупки сырой российской нефти со значительной скидкой.

Лусине Баласян

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