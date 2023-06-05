В Екатеринбурге автобус №28 временно изменит маршрут из-за ремонта труб

В Екатеринбурге с 5 по 15 июня автобусный маршрут №28 «Радиоколледж — Горбольница №7» изменит схему движения, сообщили в пресс-службе городской администрации. Маршрут изменится из-за перекрытия дорог по ул. Учителей, от ул. Июльской до ул. Сулимова в связи с ремонтными работами тепловой сети.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ Фото: Евгения Яблонская, Коммерсантъ

По данным администрации, до 15 июня автобус будет курсировать по маршруту:

• Конечная остановка «Горбольница № 7» — ул. Уральская — ул. Кондукторская — ул. Омская — ул. Сулимова — далее по маршруту;

• Конечная остановка «Радиоколледж» — улица Сулимова — улица Уральская — далее по маршруту. Остановка «Парк Хаус» с ул. Учителей будет перенесена на ул. Сулимова. Остановка «Учителей» отменяется.

Напомним, в Академическом районе с 12 июня по 17 июля закроют движение транспорта по дублеру ул. Краснолесья, от ул. Вильгельма де Геннина до ул. Рябинина. В Чкаловском районе движение транспорта по ул. 2-я Новосибирская на участке от ул. Чемпионов до дома №68 перекрыто до 1 июля.

Полина Хабарова

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