В Екатеринбурге с 1 июня на месяц перекроют участок улицы между Вторчерметом и Солнечным

В Чкаловском районе Екатеринбурга движение транспорта по улице 2-я Новосибирская на участке от ул. Чемпионов до дома №68 перекроют с 1 июня по 1 июля, сообщили в пресс-службе городской администрации. Объехать участок дороги можно по ул. Умельцев, Предельной и Городской. Ограничение будет введено из-за ремонтных работ улично-дорожной сети и строительства трамвайной линии в микрорайоне Солнечный.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Из-за ограничения движения изменятся маршруты общественного транспорта:

• Автобус № 077: ул. Нескучная — ул. Лучистая — ул. Любви — Золотистый бульвар — ул. Чемпионов — ул. Городская — ул. Умельцев — ул. 2-я Новосибирская — далее по маршруту;

• Автобус № 53: ул. Нескучная — ул. Лучистая — ул. Любви — Золотистый бульвар — ул. Чемпионов — ул. Городская — ул. Умельцев — ул. 2-я Новосибирская — далее по маршруту;

• Автобус № 57А: ул. Чемпионов — ул. Городская — ул. Умельцев — ул. 2-я Новосибирская — ул. Окружная — далее по маршруту.

Напомним, с 1 по 30 июня в Екатеринбурге перекроют участок улицы Краснолесья (от дома № 125 до улицы Вильгельма де Геннина), а также участок улицы Вильгельма де Геннина (от улицы Академика Вонсовского до Объездной автодороги).

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте