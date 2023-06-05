Генерал Милли: США допускают риск эскалации в связи с атаками Украины территории России

Американские военные внимательно следят за атаками Киева внутри РФ и не исключают риска эскалации конфликта из-за них, сообщил глава Объединенного комитета начальников штабов вооруженных сил США генерал Марк Милли.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Марк Милли

Фото: Kevin Lamarque, Reuters Марк Милли

Фото: Kevin Lamarque, Reuters

В интервью американскому телеканалу CNN господин Милли, отвечая на вопрос, могут ли такие риски привести к эскалации, заявил, что «риски эскалации существует всегда». Он подчеркнул, что США внимательно наблюдают за этими событиями.

По его словам, к таким действиям относятся удары украинских беспилотников по Москве и атаки диверсантов на Белгородскую область.

Как отмечает CNN, высокопоставленные американские чиновники публично осудили удары по территории России и предупредили о вероятной эскалации военного конфликта. При этом в частном разговоре с CNN американские и западные официальные лица сказали, что, по их мнению, подобные атаки — разумная военная стратегия, которая позволит отвлечь российских военных на защиту своей территории на фоне подготовки Украины к контрнаступлению.

Власти Украины в течение последних месяцев заявляли о планах по широкомасштабному наступлению. В конце мая президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что его сроки утверждены. 2 июня координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности США Джон Кирби говорил, что Вашингтон и другие западные союзники Киева передали Украине все вооружения, необходимые для контрнаступления.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».

Александр Кислов