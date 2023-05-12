Спикер Госдумы поручил разобраться с просьбой нижегородцев сохранить троллейбусы

Председатель Госдумы Вячеслав Володин направил в Минтранс РФ обращение инициативной группы жителей Нижнего Новгорода с просьбой не допустить закрытия в городе троллейбусных линий и замены троллейбусов на электробусы. Он поручил ведомству взять ситуацию на контроль, сообщили в пресс-службе парламента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ Фото: Роман Яровицын, Коммерсантъ

О намерении заменить троллейбусы электробусами губернатор Глеб Никитин объявил в начале апреля. Региональное правительство заявило, что Нижегородская область должна получить 20 млрд руб. из федеральной казны на обновление электротранспорта. Троллейбусы давно пора заменить из-за их изношенности, и чтобы не тратить миллиарды на модернизацию контактной сети, власти решили закупить электробусы вместо троллейбусов.

Инициативная группа выступила против отмены троллейбусных линий, предложив заменять электробусами менее экологичные маршрутки.

«Такие обращения поступили из Астрахани, Белгорода, Волгограда, Орла и других городов. Проблема развития городского общественного транспорта стоит остро. Обсудим ее с министром транспорта в ходе отчета в Государственной Думе 24 мая»,— сказал Вячеслав Володин.

Письмо нижегородцев к Вячеславу Володину стало вторым обращением инициативной группы: сначала граждане обращались к председателю Следственного комитета РФ Александру Бастрыкину с просьбой проверить законность решения властей.

Подробнее о ситуации — в материале «Ъ-Приволжье» «Госдуму ставят на "рога"».

Анастасия Еремина