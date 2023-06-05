Совет директоров «М.Видео» рекомендовал не выплачивать дивиденды за 2022 год

По итогу заседания совет директоров ПАО «М.Видео» (группа «М.Видео-Эльдорадо») рекомендовал акционерам не распределять чистую прибыль за 2022 год и не выплачивать дивиденды. Это следует из сообщения компании, размещенном на сайте Центра раскрытия корпоративной информации.

По итогам 2021 года компания выплатила 6, 29 млрд руб. промежуточных дивидендов (35 руб. на акцию). Позднее было решено не распределять оставшуюся прибыль и не выплачивать финальные дивиденды.

Общие продажи группы «М.Видео-Эльдорадо» по итогам 2022 года снизились на 14,3% год к году, до 488,9 млрд руб. с НДС. Выручка снизилась на 15,5%, до 402,4 млрд руб. Показатель EBITDA упал на 26%, до 14,4 млрд руб., скорректированная EBITDA выросла на 69,5%, до 15,4 млрд руб.