ВС Башкирии оставил в силе решение суда о ремонте дороги в Бакалах

Верховный суд Башкирии оставил без удовлетворения жалобу Управления дорожного хозяйства республики, которого в декабре прошлого года Кировский райсуд Уфы обязал обустроить тротуар вдоль дороги в селе Бакалы. С соответствующим иском в суд обратился прокурор Бакалинского района.

В апелляционной жалобе управление просило отменить судебное решение, отмечая, что исполнить его в шестимесячный срок невозможно. Также, по мнению заявителя, указанный участок дороги находится в черте Бакалов, а суд первой инстанции не разрешил вопрос о привлечении к участию в деле местную администрацию.

Судебная коллегия ВС указала, что дорога находится в постоянном пользовании ответчика, а срок для обустройства тротуара является реальным.

Как ранее сообщал «Ъ-Уфа», летом 2022 года 23-летний Марс Гузаяров в состоянии алкогольного опьянения насмерть сбил четырех девушек, шедших по обочине дороги в Бакалах. В декабре Чекмагушевский межрайонный суд приговорил его к 13 годам лишения свободы. Позднее ВС Башкирии сократил срок на два года.

Венера Хисамова

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