В Ульяновской области умер еще один человек от отравления контрафактным алкоголем

Число жертв отравления контрафактным алкоголем в Ульяновской и Самарской областях увеличилось до 11 человек. Ранее сообщалось о десяти жертвах. Информацию предоставило СУ СК РФ по Ульяновской области.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ Фото: Олег Харсеев, Коммерсантъ

Факты отравления алкогольсодержащим напитком были выявлены в двух регионах с 4 по 5 июня. Всего пострадало 22 человека, девять скончались в Ульяновске и Димитровграде. Еще два человека умерли от отравления суррогатным алкоголем в Новокуйбышевске. В обоих регионах возбуждены и расследуются дела об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекших по неосторожности смерть двух и более лиц (ч. 3 ст. 238 УК РФ).

Установлено, что все пострадавшие и жертвы покупали в местных магазинах разливной сидр, который закупался у предпринимателя из Самары. Он задержан.

Георгий Портнов