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Губернатор Ульяновской области призвал всех предпринимателей региона прекратить продажу сидра

Глава Ульяновской области Алексей Русских призвал всех предпринимателей региона немедленно прекратить продажу алкогольсодержащего сидра в точках оптово-розничной продажи и общепита. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: фото пресс-служба губернатора

Фото: фото пресс-служба губернатора

«По предварительной информации правоохранительных органов, люди отравились напитком "Мистер сидр", который был произведен в Самарской области. Продавался напиток на розлив, в регион его привезли в 30-литровых кегах. Сейчас правоохранители занимаются изъятием этой продукции на территории нашего региона»,— говорится в сообщении.

По данным правительства Ульяновской области, всего в регионе от отравления контрафактом пострадали 22 жителя Ульяновска и Димитровграда, из них 8 умерли. Остальных пытаются спасти медики. Кроме того, от отравления суррогатом скончались две жительницы Самарской области. В двух регионах возбуждены уголовные дела. Подозреваемый, индивидуальный предприниматель, задержан.

Георгий Портнов

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