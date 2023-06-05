Суд Новосибирска продлил домашний арест ученому Звегинцеву по делу о госизмене

Советский районный суд Новосибирска продлил до 7 сентября срок домашнего ареста научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН, доктору технических наук Валерию Звегинцеву. Господина Звегинцева обвиняют в государственной измене (ст. 275 УК).

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: ИПТМ СО РАН Фото: ИПТМ СО РАН

Согласно сообщению в группе судов Новосибирской области во «ВКонтакте», в ходе судебного заседания защита ученого просила разрешить ему прогулки. Однако суд в удовлетворении ходатайства отказал.

16 мая сотрудники ИТПМ СО РАН опубликовали открытое письмо с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку. Они указали, что Валерий Звегинцев стал третьим ученым, которого арестовали по подозрению в госизмене за последний год. Летом 2022 года по подозрению в госизмене были задержаны директор института Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов. В Кремле говорили, что реагировать на письмо не могут, поскольку рассмотрение уголовных дел — прерогатива суда.

Источник ТАСС в СО РАН сообщил, что Валерия Звегинцева задержали в конце апреля. Поводом для подозрений в госизмене, по его словам, стала публикация статьи о газовой динамике в иранском журнале. Как уточнил собеседник агентства, перед публикацией материал прошел две экспертизы о возможной секретности.

Подробнее — в материале «Ъ» «В статье ученого заподозрили госизмену».