Суд продлил домашний арест сотруднику Института теоретической и прикладной механики по делу о госизмене

Советский райсуд Новосибирска продлил до 7 сентября срок домашнего ареста научному сотруднику Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения РАН, доктору технических наук Валерию Звегинцеву, в отношении которого расследуется уголовно дело о госизмене (ст. 275 УК РФ). Об этом сообщает официальный аккаунт судов Новосибирской области в соцсети «Вконтакте». В судебном заседании адвокат просил разрешить ученому прогулки, но получил отказ.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук Фото: Фотоархив Сибирского отделения Российской академии наук

Летом прошлого года по подозрению в госизмене были задержаны директор института Александр Шиплюк и главный научный сотрудник Анатолий Маслов. После ареста своего третьего сотрудника, создателя лаборатории «Аэрогазодинамика больших скоростей» ИТПМ 79-летнего Валерия Звегинцева, коллектив института выступил с открытым письмом к властям и научному сообществу России с призывом спасти «от надвигающегося краха» российскую аэродинамическую науку.

В институте считают, что результаты, которые открыто представляли их арестованные коллеги, «имеют отношение исключительно к фундаментальной науке», а материалы якобы неоднократно проверялись экспертной комиссией на предмет наличия в них сведений ограниченного доступа, которая таких сведений в них не обнаружила.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал обвинение новосибирских ученых в госизмене. «Не думаю, что Кремль сможет дать какую-то реакцию. Работают спецслужбы, обвинение очень серьезное, виновным признает только суд, а мы не имеем права говорить о каких-то позициях»,— сказал господин Песков.

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Илья Николаев