Украинский министр назвал критической ситуацию с бомбоубежищами в Киеве

Министр по вопросам стратегических отраслей промышленности Украины Александр Камышин сообщил, что ситуация с бомбоубежищами в Киеве критическая — половина проверенных укрытий не соответствуют требованиям.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Александр Камышин

Фото: телеграм-канал Александра Камышина Александр Камышин

Фото: телеграм-канал Александра Камышина

«Подвели итоги второго дня работы комиссии по ревизии укрытий Киева. В настоящее время проверена уже треть укрытий города. Ситуация остается критической: половина проверенных укрытий не готовы»,— написал господин Камышин в своем Telegram-канале.

3 июня министр внутренних дел Украины Игорь Клименко сообщил о проверке более 4,8 тыс. укрытий. Согласно его данным, 252 из них оказались закрытыми, еще 893 — непригодными для использования.

Проверки начались после того, как в результате обстрела Киева 1 июня от падения обломков ракеты погибли три человека, в том числе один ребенок — люди не смогли попасть в укрытие, поскольку оно было закрыто. 3 июня суд в Киеве арестовал охранника поликлиники, убежище в которой оказалось закрытым.

О ситуации на Украине — в онлайн-трансляции «Ъ».