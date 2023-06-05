Особняк Мишукова на Дворцовой набережной приспособят под новый отель

Исторический особняк З.Д. Мишукова по адресу: Дворцовая набережная, д. 20 (на углу с Мошковым переулком) приспособят под отель с рестораном. В настоящий момент проектная документация по данному объекту находится на рассмотрении в комитете по охране памятников Петербурга. Об этом 5 июня со ссылкой на пресс-службу КГИОП сообщает «Деловой Петербург».

В здании предполагается выполнить перепланировку всех помещений, отреставрировать ценную отделку и привести в порядок фасады. Во дворе собираются разместить лифтовые шахты.

При этом некоторые градозащитники выступают против планируемых реставрационных работ. В частности, они полагают, что замена балок и установка новых лифтовых шахт нарушат конструктивную систему здания. Также их смущает тот факт, что недавно КГИОП утвердил для особняка новый предмет охраны памятника.

Памятник архитектуры здание «Дом П. И. Мошкова — Особняк З. Д. Мишукова — Особняк Алексеевых» был построен в 1730-е годы, в XIX веке перестраивался. Фасад оформлен в стиле классицизма. В советское время внутри располагались коммунальные квартиры.

В 2017 году здание выставили на торги Российского аукционного дома за 365 млн рублей. Новым пользователем стал Иммерсивный театр «Вернувшиеся». В настоящий момент, согласно обнародованному на сайте КГИОП акту историко-культурной экспертизы, здание находится в собственности ООО «Дворцовая панорама».

Ранее «Ъ-СПб» писал, что суд в Петербурге обязал владельца отреставрировать выявленный объект культурного наследия «Казарма Офицерской стрелковой школы» в Ломоносове.

Также сообщалось, что КГИОП Санкт-Петербурга выдал разрешение на проведение первоочередных противоаварийных и консервационных работ на даче Месмахера в Парголово.

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