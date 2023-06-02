Суд в Петербурге обязал владельца отреставрировать бывшую казарму в Ломоносове

Петродворцовый районный суд Санкт-Петербурга рассмотрел иск комитета по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры к владельцу дома №16 на Владимирской улице в Ломоносове, который известен как «Казарма Офицерской стрелковой школы» и является выявленным объектом культурного наследия.

Как сообщает объединенная пресс-служба городских судов Петербурга, еще в 2021 году КГИОП установил, что объект находится в неудовлетворительном техническом состоянии — там частично отсутствует кровля, на стенах зафиксированы трещины и граффити, декоративные элементы фасада частично утрачены. Кроме этого, ответчик без согласования расчистил кирпичную кладку фасадов, причинив вред объекту и разрушив его облик.

Комитет просил суд обязать ответчика привести здание в надлежащий вид. Суд обязал владельца сделать это в течение трех ближайших лет.

Ранее «Ъ-СПб» писал, что Арбитражный суд Санкт-Петербурга и Ленинградской области обязал СПб ГБУ «Центр контроля качества товаров (продукции), работ и услуг» в 4-летний срок отреставрировать скульптуры на лицевом фасаде управляемого ведомством Кузнечного рынка.

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