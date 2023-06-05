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Коммерсантъ FM
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Банк России рассмотрит предложение ограничить число микрозаймов на одного человека до двух-трех

Депутаты партии «Справедливая Россия» предложили Банку России ограничить количество займов в микрофинансовых организациях (МФО) на одного человека до двух-трех. Также предлагается проводить проверку платежеспособности заемщиков и долговой нагрузки. Регулятор рассмотрит инициативу в установленном порядке, сообщили «Известиям» в Центробанке.

Авторы инициативы подчеркивают, что в настоящее время сфера микрофинансирования граждан остается крайне уязвимой. Действующих ограничений, в частности обязательного получения лицензии Банка России, установления ставки 1% в день (не более 365% в год), а также лимита максимальной суммы переплаты по займу не выше 150% от изначальной суммы, недостаточно.

Как отмечает депутат Госдумы от «Справедливой России» Александр Аксененко, за подписью которого регулятору было направлено письмо, в большинстве случаев микрозаймы выдаются без подтверждения платежеспособности гражданина. Законодательных ограничений по количеству займов, которые может оформить один клиент, нет.

Опрошенные изданием эксперты отмечают, что зачастую микрозаймы становятся причиной отказов в выдаче других типов кредитов, в том числе ипотечных, поскольку банки рассматривают их обладателей на одном уровне с банкротами.

По мнению депутата Госдумы от «Единой России» Александра Якубовского, к указанным выше предложениям необходимо добавить создание системы микрокредитования на основе учреждений с государственным участием, где будет снижен процент, под который выдаются такие продукты.

По итогам первого квартала 2023 года крупные МФО показали рост чистых процентных доходов и чистой прибыли, несмотря на ужесточение регулирования, следует из исследования «Иволга Капитала», с которым ознакомился «Ъ». Чистые процентные доходы 30 крупнейших МФК превысили 14,17 млрд руб. Чистая прибыль компаний выросла почти в два раза, до 6,11 млрд руб. Однако с июля рынок должен будет перенастраивать продуктовую линейку к снижению максимальной ставки по займам с 1% в день до 0,8%.

Подробнее — в материале «Ъ» «МФО не ожесточились на ужесточениях».

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