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Коммерсантъ FM
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МФО не ожесточились на ужесточениях

Отрасль завершила квартал с ростом прибыли

Ужесточение с начала года регулирования микрофинансового рынка пока не сказалось на его результатах. По итогам первого квартала большинство крупных игроков показали рост чистых процентных доходов и прибыли. Рекордных финансовых показателей можно ожидать и по итогам первого полугодия: компании работают по пока еще высокой ставке и с наиболее качественными заемщиками. Однако после 1 июля, когда ставка будет понижена до 0,8% в день, больше половины участников ожидают снижения маржинальности бизнеса. На этом фоне может усилиться процесс его консолидации.

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

Фото: Виктор Коротаев, Коммерсантъ

По итогам первого квартала 2023 года крупные МФО показали рост чистых процентных доходов и чистой прибыли, несмотря на ужесточение регулирования (см. “Ъ” от 8 февраля), следует из исследования «Иволга Капитал», с которым ознакомился “Ъ”. Так, чистые процентные доходы 30 крупнейших МФК, раскрывших отчетность, превысили 14,17 млрд руб., что почти на 39% выше прошлогоднего показателя (по данным «Иволга Капитал», дополненным расчетами “Ъ”). Чистая прибыль компаний выросла почти в два раза, до 6,11 млрд руб.

На рост показателей оказало влияние снижение резервов, отмечают эксперты «Иволга Капитал». Так, по итогам января-мая они уменьшились на 6%, до 19,43 млрд руб. Сократились и процентные расходы, а также расходы на аренду, что может быть связано с усилением тренда на переход в онлайн (см. “Ъ” от 28 февраля).

По данным ЦБ, выдачи микрозаймов в первом квартале выросли на 3%, до 216 млрд руб. Преимущественно рост был обеспечен POS-займами: на 46% по объему и на 30% по количеству заключенных договоров.

«Анонс снижения ПСК (полной стоимости кредита.— “Ъ”) и снижение ПДН (показателя долговой нагрузки.— “Ъ”) привели к тому, что лидеры рынка постарались максимально воспользоваться все еще высокими ставками. При этом они делали это без существенного прироста рисков»,— поясняет исполнительный директор «Иволга Капитал» Дмитрий Александров.

В частности, по данным ЦБ, средняя ставка по займам до зарплаты (на срок до 30 дней, объемом до 30 тыс. руб.), державшаяся предыдущие полтора года чуть выше 350% годовых, в первом квартале снизилась лишь до 349% годовых. При этом по займам на сумму до 100 тыс. руб. сроком до полугода она удерживается выше 326% годовых. «Основные объемы выдач приходились на повторных заемщиков. В результате общий объем выдач несколько снизился относительно последних кварталов, но это вынужденное сокращение поддержало хорошее качество портфеля — уровень текущей просроченной задолженности в первом квартале меньше на 3,5 процентного пункта»,— отмечает гендиректор МФК «Займер» Роман Макаров.

По итогам первого полугодия микрофинансовая отрасль может побить рекорд прибыли, поставленный в июле-декабре 2022 года (26,7 млрд руб.), полагает директор по банковским рейтингам агентства «Эксперт РА» Иван Уклеин. «Сохраняются все драйверы роста рынка: высокий спрос на заемное финансирование, консерватизм банковской розницы, а ключевой фактор-ограничитель в виде 0,8% в день и 1,3Х вводится только с середины года»,— поясняет он.

Но через год маржинальность бизнеса после ограничения ставки может снизиться примерно на 10%, считает господин Макаров. «Кроме того, уменьшение МПЛ (макропруденциальных лимитов в отношении закредитованных заемщиков.— “Ъ”) с 35% до 30% приведет к тому, что компании будут вынуждены одобрять заемщикам меньшие суммы»,— отмечает гендиректор финансовой онлайн-платформы Webbankir Андрей Пономарев. Две трети компаний ожидают заметного сокращения маржинальности в результате снижения предельной ставки до 0,8% в день, подтверждает Иван Уклеин: «Для максимизации прибыли на первом этапе отдельные МФО могут перейти к более агрессивной политике предложения дополнительных услуг».

Эти факторы могут привести к дальнейшей консолидации рынка. «Мелкие компании будут закрываться в силу регуляторной нагрузки, а средние — продавать бизнес из-за неуверенности в перспективах доступных им бизнес-моделей»,— говорит председатель совета СРО «МиР» Эльман Мехтиев. Останутся ключевые компании, которые смогут сохранить прибыльность в условиях перераспределения клиентской базы, считает директор по инвестициям IDF Eurasia Антон Храпыкин. В долгосрочной перспективе, добавляет он, «рост требований со стороны регулятора повышает прозрачность рынка и ведет к росту инвестиционной привлекательности основных игроков».

Полина Трифонова

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