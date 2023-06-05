Свердловские власти утвердили Генплан Екатеринбурга до 2045 года

Министерство строительства Свердловской области утвердило Генеральный план Екатеринбурга до 2045 года. Об этом в telegram-канале сообщил мэр Алексей Орлов.

«Сохранение и развитие человеческого потенциала, бережное отношение к памятникам, инвестиции в инфраструктуру, создание общественных пространств и зеленых зон, забота об экологии — все это составляющие нового градостроительного документа Екатеринбурга»,— отметил глава города.

Напомним, в конце прошлого года свердловское заксобрание одобрило передачу областным властям контроля над Генпланом Екатеринбурга. Одним из аргументов передачи являлось то, что Екатеринбург является «центром агломерации и оказывает влияние на близлежащие города».

Согласно проекту Генплана, численность населения Екатеринбурга на 2045 год увеличится до 1,9 млн человек. Жилищный фонд вырастет с 42 млн кв. м до 85,7 млн кв. м. «Общая вместимость существующих, планируемых к реконструкции и планируемых к строительству дошкольных образовательных организаций в период до 2045 года составит ориентировочно 164,2 тыс. мест, общеобразовательных организаций — 349,8 тыс. мест»,— говорится в документе.

Ранее «Ъ-Урал» публиковал список проектов, внесенных в Генплан до 2045 года.

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