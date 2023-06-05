Выступление министра просвещения Сергея Кравцова стало одной из самых обсуждаемых тем минувших выходных. Он предложил ограничить использование социальных сетей и интернета для детей до 15 лет. Глава ведомства при этом сослался на мнения психологов и педагогов. Как именно физически реализовать эту идею, высокий чиновник не сообщил. Политический обозреватель “Ъ FM” Дмитрий Дризе считает, что власть решила призвать россиян к сознательности.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ Фото: Юрий Мартьянов, Коммерсантъ

Министр просвещения Российской Федерации Сергей Сергеевич Кравцов дал интервью «Первому каналу» и, надо сказать, сумел удивить общественность весьма интересным заявлением. Речь шла о том, что школьникам до 15 лет не стоило бы пользоваться интернетом и социальными сетями.

По словам господина Кравцова, это тот период, который нужно пройти без виртуального мира. И это не только его личное мнение, об этом говорят ученые, психологи и педагоги. И далее высокий чиновник поведал личную историю: оказывается, его дочь на 15-летие получила в подарок кнопочный телефон. Вот, наверное, она обрадовалась. А до этого, видимо, и вовсе была без связи.

Подождите, подождите, а как же компьютерные классы, электронные дневники, удаленная форма обучения? Разве это не интернет?

Раньше считалось, что передовой является та школа, которая компьютеризирована. XXI век на дворе, как можно не пользоваться интернетом? Это как отменить небо или солнце. На этом все сейчас держится.

Странно, но вот почему-то сказанное не удивляет. Разговоры про «китайский файрвол» вновь звучат в российском информационном пространстве. Нужно оградить российского человека и тем более несовершеннолетнего от чуждого влияния и пороков.

Однако это, кроме всего прочего, не так уж просто сделать технически, особенно в условиях дефицита специалистов, а также технологий и технической базы. Поэтому, видимо, россиян будут и дальше призывать к сознательности, причем даже личным примером.

Навеяло опять воспоминания: давным-давно, когда даже проводные телефоны были не у всех, в кино на некоторые фильмы, особенно иностранные, не допускали детей до 16 лет. По паспорту проходите, и никак иначе. Более того, социально и идеологические чуждые сцены просто вырезали из кинопродукции. Причем так, что иногда это влияло на сюжетную линию. Вот, видимо, нечто похожее, и сейчас предлагается сделать. Не совсем понятно, правда, как именно. Но смысл, вероятно, такой: пусть дети живут в вакууме, получая только ту информацию, которую хочет до них донести государство.

Теперь главное: эти меры ничем абсолютно не помогли. Ибо нужно предложить детям и подросткам что-то взамен интернета и запретных кинофильмов. Когда предложить нечего, подрастающее поколение выходит на улицу и создает проблемы другим гражданам и местным отделам полиции. Развлекается, скажем, тем, что бьет стекла в домах и квартирах. И иногда это самое безобидное, что может быть. А комендантский час для детей также решительно не помогает — физически не хватит сотрудников. Потом эти детские компании вырастают и становятся организованными преступными группировками, доставляют уже намного больше хлопот государству. Собственно, мы до сих пор это ощущаем.

Но вам же так нравится прошлое — вот, пожалуйста, небольшой экскурс. И это отнюдь не передергивание. Нельзя отменить будущее, равно как и настоящее. Заборы и запреты здесь решительно не помогут, особенно когда нет идей, чем заменить интернет и социальные сети. Мы же не хотим сделать себе хуже, не правда ли?

Но попытки продолжаются, а риски не учитываются, к великому сожалению. Кстати говоря, вражеские соцсети у нас и так не работают, а те, что функционируют — самые что ни на есть дружественные. Там имеются страницы разных руководителей и даже президента. Так что не все однозначно, как мы в очередной раз убеждаемся.

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