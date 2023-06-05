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Коммерсантъ FM
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«Ведомости»: «Единая Россия» проводит консультации из-за высказываний члена фракции Затулина о военной операции

В «Единой России» начали консультации по поводу высказываний члена фракции первого зампреда комитета Госдумы по делам СНГ Константина Затулина, сообщают источники «Ведомостей». Недовольство вызвали слова господина Затулина о том, что цели военной операции на Украине пока не выполнены.

Депутат поднял эту тему 1 июня на форуме под названием «Какая Украина нам нужна?». Константин Затулин заявил, что Россия находится в сложной ситуации, когда нужен «перевод не только промышленности, но и жизни на военные рельсы». «Какие у нас были цели, официально заявленные в начале военной операции? Вы все помните — денацификация, демилитаризация, нейтралитет Украины и защита жителей Донецкой и Луганской народных республик, которые все это время страдали. По какому из этих пунктов мы достигли результатов на сегодняшний день?» — задался он вопросом.

По словам одного из источников «Ведомостей», с ситуацией разбирается первый замруководителя «Единой России» Вячеслав Макаров, а в числе рассматриваемых мер — лишение господина Затулина поста первого зампреда комитета Госдумы и исключение из «Единой России». Другой собеседник газеты допустил, что по итогам консультаций с депутатом просто «переговорит руководство фракции, чтобы он впредь высказывался аккуратнее».

Сам Константин Затулин сказал «Ведомостям», что никто из руководства фракции не связывался с ним по поводу его высказываний. «За что я могу лишиться поста в комитете или быть исключенным из фракции? Мне ничего руководство фракции не говорило»,— утверждает он.

24 февраля 2022 года, объявляя о начале военной операции, президент Владимир Путин назвал целью «демилитаризацию» и «денацификацию» Украины, а также защиту жителей Донбасса от «геноцида» со стороны украинского правительства. В июне того же года он заявил, что по итогам военной операции надо освободить Донбасс и создать условия, гарантирующие «безопасность самой России». В сентябре господин Путин говорил, что цель военных действий — ликвидация «антироссийского анклава» на Украине. В Кремле уверены в отсутствии альтернативы доведению военной операции до конца.

Военная операция на Украине

Военная операция на Украине

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Лаура Кеффер

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