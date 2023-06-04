В Кремле заявили об отсутствии альтернативы доведению спецоперации до конца

Пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков заявил, что Россия должна довести «свое дело до конца», поскольку у нее «нет другой альтернативы». Так он прокомментировал обстрелы Белгородской области со стороны Украины.

По его словам, страны Запада игнорировали подобную ситуацию на Донбассе еще до начала специальной военной операции. «Нам надо знать свое дело, делать свое дело и доделать свое дело до конца. У нас нет другой альтернативы»,— сказал господин Песков в программе «Москва. Кремль. Путин» в эфире телеканала «Россия-1».

На вопрос о том, как продолжать свое дело, когда Украина усиливается за счет западного вооружения, пресс-секретарь заявил, что поставки стран НАТО приведут к «очередному витку в спирали нагнетания напряженности». «Это лишний раз, наверное, обязывает нас быть более собранными, более сильными, более мобилизованными. Продолжать начатое дело»,— заключил Дмитрий Песков.

28 мая, отвечая на вопрос, есть ли у России силы и ресурсы довести конфликт на Украине «до конца», господин Песков сказал: «У нас есть заявленные президентом цели. Они не менялись. Эти цели должны быть выполнены».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян