В Кореновске ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Кореновске из-за подтоплений, вызванных проливным дождем, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю

Вода зашла на территорию 60 дворов и 13 домов. К настоящему времени воду из домовладений откачали. Уровень воды в реках в норме.

В Абинском районе были подтоплены 25 дворов и восемь домов. Сообщается, что вода сошла с подтопленных территорий.

В Гулькевичском районе из-за обильных дождей пострадали два поселения. В хуторе Чаплыгин подтоплены девять дворов и один дом, в селе Новоукраинское — три придомовые территории. Вода также сошла с подтопленных участков.

В Армавире, где ранее объявили режим ЧС из-за обрушения канализационного коллектора, подтоплены оказались 55 дворов и 15 домов. Работы по ликвидации последствий продолжаются.

В Краснодаре 4 июня подтопило территорию детского сада в районе жилого комплекса «Светлоград». В настоящее время работы по откачке воды продолжаются. Учреждение временно не принимает детей.

Анастасия Донскова

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