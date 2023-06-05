В Кореновске ввели режим ЧС из-за подтоплений

В Кореновске из-за подтоплений, вызванных проливным дождем, ввели режим чрезвычайной ситуации. Об этом сообщил Оперативный штаб Краснодарского края.
Фото: Пресс-служба ГУ МЧС по Краснодарскому краю
Вода зашла на территорию 60 дворов и 13 домов. К настоящему времени воду из домовладений откачали. Уровень воды в реках в норме.
В Абинском районе были подтоплены 25 дворов и восемь домов. Сообщается, что вода сошла с подтопленных территорий.
В Гулькевичском районе из-за обильных дождей пострадали два поселения. В хуторе Чаплыгин подтоплены девять дворов и один дом, в селе Новоукраинское — три придомовые территории. Вода также сошла с подтопленных участков.
В Армавире, где ранее объявили режим ЧС из-за обрушения канализационного коллектора, подтоплены оказались 55 дворов и 15 домов. Работы по ликвидации последствий продолжаются.
В Краснодаре 4 июня подтопило территорию детского сада в районе жилого комплекса «Светлоград». В настоящее время работы по откачке воды продолжаются. Учреждение временно не принимает детей.
Читайте нас в Telegram