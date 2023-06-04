В Армавире ввели режим ЧС

В Армавире введен режим ЧС. В результате обильных осадков в городе обрушился канализационный коллектор, сообщает региональный оперштаб. В связи с этим автомобилистов предупреждают о перекрытии участка улицы Шоссейной — от железнодорожного переезда до предприятия «Армавиргортранс».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба администрации Краснодара Фото: Пресс-служба администрации Краснодара

Жителей города предупреждают об изменении автобусных маршрутов: автобус №8 будет следовать от центрального рынка до предприятия «Армавиргортранс» и обратно, автобус №9 будет доезжать до железнодорожного переезда со стороны промзоны.

Движение автотранспорта (кроме общественного) также перекрыто по улице Советской Армии (от ул. Краснодарской до ул. Пожарского).

Ранее власти Армавира сообщали, что в городе за час выпала половина месячной нормы осадков (31 мм). В городе размыло дороги, подтопило домовладения и детский сад. Аварийные службы переведены в усиленный режим работы.

Наталья Решетняк

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