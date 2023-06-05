В Краснодаре из-за подтопления на день закрыли детский сад в ЖК «Светлоград»

В Краснодаре в результате сильного дождя оказалась подтопленной территория детского сада №204 в районе ЖК «Светлоград». По информации МЦУ города, водооткачивающая техника работает на пострадавшем от ливня объекте, детей временно не принимают.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара Фото: Telegram-канал МЦУ Краснодара

«Родителей воспитанников обзванивают и предупреждают о сложившейся ситуации»,— говорится в сообщении.

С утра минувшего воскресенья в Краснодаре приступили к ликвидации подтоплений. Техника работала в районе Вишняковского рынка, на улицах Круговая, Автомобильная, Российская, Комарова, бульвар Строителей, Троицкая, Просторная, Котовского, Набережная, Парижская, Тополиная, Академика Королева и Дружная. В Прикубанском округе за утро произошло шесть аварий на электросетях. В результате отключилось 96 трансформаторных подстанций.

Анастасия Донскова

Читайте нас в Telegram