Власти объяснили звук взрыва в Краснодаре преодолением самолетом звукового барьера

Оперативный штаб Краснодарского края отреагировал на сообщения в соцсетях о взрыве в небе. Отмечается, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало сообщений о чрезвычайных ситуациях. Власти предположили, что звук мог исходить от самолета.

«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города,— наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

В соцсетях и Telegram-каналах накануне, 4 июня, распространялись снимки с белыми следами в небе. Утверждалось, что фотографии были сделаны в Краснодаре. Очевидцы рассказывали о звуках взрыва.