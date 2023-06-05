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Коммерсантъ FM
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Власти объяснили звук взрыва в Краснодаре преодолением самолетом звукового барьера

Оперативный штаб Краснодарского края отреагировал на сообщения в соцсетях о взрыве в небе. Отмечается, что в Единую дежурно-диспетчерскую службу не поступало сообщений о чрезвычайных ситуациях. Власти предположили, что звук мог исходить от самолета.

«Хлопок, который слышали жители нескольких районов города,— наиболее вероятно, звук самолета, который преодолел звуковой барьер»,— говорится в сообщении оперштаба в Telegram.

В соцсетях и Telegram-каналах накануне, 4 июня, распространялись снимки с белыми следами в небе. Утверждалось, что фотографии были сделаны в Краснодаре. Очевидцы рассказывали о звуках взрыва.

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