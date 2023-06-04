Вучич заявил, что каждый день получает более 200 угроз убийством

Президент Сербии Александр Вучич заявил, что ежедневно получает в свой адрес более 200 угроз убийством. Об этом он сказал на мероприятии, посвященном Дню МВД и Дню полиции. Господин Вучич также повторил, что переходного правительства в Сербии не будет.

«Я — президент республики и моя работа — терпеть даже угрозы смерти. Ежедневно мне поступает более 200 угроз убийством. Когда вы президент, вы должны научиться мириться с этим»,— сказал президент Сербии (цитата по изданию NSPM). Во время выступления он также повторил, что «переходных правительств не будет, пока он президент», поскольку подобное правительство «разрушит Сербию».

О том, что переходных правительств в республике не будет, Александр Вучич заявил ранее на митинге. В Белграде в конце мая их было два: один — в поддержку президента, другой — протестный. На этом фоне произошло новое обострение ситуации в Косово.

Подробнее читайте в публикации «Ъ» «Сербы померились митингами».

Мария Федотова