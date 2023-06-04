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Коммерсантъ FM
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В Совбезе Армении заявили о «проблемах» из-за членства Еревана в ОДКБ

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что участие Еревана в Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ) создает «определенные проблемы» для страны. В частности, по его словам, это касается возможности предоставления Армении военной помощи от западных государств.

Чиновник сделал такое заявление, вспомнив недавние переговоры, которые Армения вела с «одной из западных стран» и где обсуждался вопрос поддержки Армении в «невоенной» форме.

«Изначально, когда мы обсуждали, говорили, что Армения — член ОДКБ, но когда рабочая группа приехала и у нас состоялись обсуждения, их отношение к Армении во многих вопросах изменилось», — сказал Григорян в эфире Общественного телевидения Армении (цитата по изданию Aysor).

Ранее армянский премьер Никол Пашинян публично заявил о том, что миссия ОДКБ не действует на территории Армении, поскольку не фиксирует, в каких пределах находится граница республики. В Кремле в ответ назвали ОДКБ «крайне авторитетной и эффективной организацией» и отметили, что Россия продолжит диалог с Арменией по этому вопросу.

О том, что Ереван готов разместить миссию ОДКБ по армяно-азербайджанской границе, господин Пашинян говорил в апреле. Тогда армянский премьер подчеркнул, что ОДКБ «имеет обязательства» перед Арменией в сфере безопасности, как и Армения перед ОДКБ.

Александр Кислов

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