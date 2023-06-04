Союз ММА России проводит проверку после смерти подростка на турнире в Белогорске

В Союзе ММА РФ заявили о грубейшем нарушении правил на турнире в Белогорске, на котором в результате удара в голову умер подросток. Союз выясняет обстоятельства происшедшего. На 16-летнем участнике турнира по смешанным единоборствам не было шлема, после удара он потерял сознание и умер в реанимации.

«Отсутствие шлема — грубейшее нарушение правил. Представители Союза ММА России проводят проверку, также расследование ведут компетентные органы»,— заявил ТАСС вице-президент Союза ММА России Андрей Терентьев. Он выразил соболезнования родным и близким погибшего. Спортсмены возрастной категории 16–18 лет должны выходить на соревнования в шлеме, напомнил господин Терентьев.

«В силу пока неясных причин главный судья соревнований (он же президент региональной организации) принял решение выступать без них»,— сообщил ранее мэр Белогорска Станислав Мелюков. По факту смерти 16-летнего спортсмена проводится проверка, сообщили в прокуратуре Амурской области.

Мария Федотова