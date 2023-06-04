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Секретарь Совбеза Армении Григорян считает возможным подписание мирного договора с Азербайджаном в 2023 году

Секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян заявил, что считает весьма вероятной возможность подписания мирного договора между армянскими и азербайджанскими властями в 2023 году. По его словам, в настоящее время консультации по поводу соглашения между Ереваном и Баку еще продолжаются «при содействии международного сообщества».

«Между Арменией и Азербайджаном ведутся очень интенсивные переговоры. Если эта интенсивность сохранится и будет сильное содействие международного сообщества, то есть возможность до конца года подписать соглашение о мире. Мы настроены по возможности быстро подписать соглашение»,— рассказал господин Григорян в ходе эфира на армянском Общественном телевидении (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что вопрос международного посредничества в этом вопросе очень важен, и выразил надежду, что уже в самое ближайшее время детали мирного соглашения будут проработаны и согласованы.

Территориальный спор Армении и Азербайджана касается статуса Нагорного Карабаха. В мае премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил о готовности признать эту территорию частью Азербайджана. 25 мая стороны сообщили о решении территориального спора. Однако господин Пашинян в обмен просил о гарантиях прав и безопасности проживающих в Нагорном Карабахе армян. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что готов подписать мирный договор с Арменией и согласиться урегулировать территориальный спор, но подчеркнул, что это произойдет только в том случае, если армянская сторона не откажется от признания Нагорного Карабаха азербайджанской территорией.

Подробнее о переговорном процессе между Арменией и Азербайджаном — в публикации «Ъ» «С Баку на бок».

Александр Кислов

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