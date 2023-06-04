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Коммерсантъ FM
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Первая ракетка России Касаткина не прошла в четвертьфинал Roland Garros

Российская теннисистка Дарья Касаткина проиграла украинке Элине Свитолиной в четвертом круге Открытого чемпионата Франции (Roland Garros). Продолжавшаяся 1 час 56 минут встреча заершилась со счетом 6:4, 7:6 (7:5). В 1/4 финала соперницей Свитолиной станет победительница матча Слоан Стивенс (США) — Арина Соболенко (Белоруссия).

26-летняя Касаткина занимает девятое место в рейтинге (WTA), является первой ракеткой России. Выиграла шесть турниров под эгидой ассоциации в одиночном разряде.

28-летняя Элина Свитолина находится на 192-й позиции рейтинга, выиграла 17 турниров WTA в одиночном разряде.

Призовой фонд Roland Garros составляет €49,6 млн. Финал в женском одиночном разряде состоится 10 июня.

Мария Федотова

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