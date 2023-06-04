Motorola сложила свой смартфон

Рынок складных смартфонов пополнился новыми устройствами от компании Motorola — компания представила два флагманских Razr 40 и Razr 40 Ultra. У новинок самый крупный среди конкурентов внешний экран — 3,6 дюйма. Базовая версия позиционируется как бюджетная: цена модели на мировом рынке составит $560 или 45 тыс. в пересчете на рубли. Версия Ultra почти вдвое дороже, $1,3 тыс. Продажи начнутся в Китае в этом месяце. Местный IT-гигант Lenovo приобрел производителя Motorola в 2014 году у Google.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Motorola Фото: Motorola

В Россию гаджеты попадут через параллельный импорт и будут стоить на 30% дороже, полагает главный редактор портала Ferra.ru Евгений Харитонов:

«Его привезут, но, скорее всего, это будет нерентабельная история, так как это исконно американский смартфон, хоть и под китайским патронажем. Lenovo полностью свернули свою деятельность в России и препятствуют импорту. Так что гаджет появится в мелких магазинах для любителей эксклюзива.

Вместе с тем характеристики у серии Razr выглядят лучше средних. Можно ориентироваться на Tecno, бренд, который недавно ассоциировался со сверхбюджетными устройствами и представил складной смартфон. У него стоимость вписывается в $1 тыс. Вот у него характеристики чуть слабее, в основном это касается камеры. Samsung, Google Pixel идут впереди по качеству снимков.

Motorola же берет дизайном, ретромотивами и, как ни странно, довольно хороша по показателю автономной работы.

Так что гаджеты будут пользоваться спросом, но, скорее всего, в США, где зачищены практически все китайские производители. Вот в Европе бренды из КНР закрепились, внутри же Поднебесной иностранные компании вообще выживают тяжело.

Между тем в России в категории гибких смартфонов лидирует Samsung, потому что их очень много, в том числе морально устаревших моделей. Сейчас, допустим, самая актуальная — это Galaxy Z Fold4, вышедшая в августе 2022 года. Так что можно найти варианты иногда даже по цене от 60-65 тыс. руб., что для складных телефонов мегадешево».

Тем временем российские ритейлеры фиксируют рост спроса на складные смартфоны. В сети «М.Видео-Эльдорадо» за первые четыре месяца года их штучные продажи увеличились более чем вдвое год к году, а средний чек покупки составил около 90 тыс. руб. В Ozon, в свою очередь, сообщили о пятикратном росте. Динамику объяснили появлением на рынке новых моделей и производителей.

Тем не менее сегмент складных смартфонов так и останется нишевым, подчеркнул главный редактор портала itzine.ru и автор подкаста ForGeeks Сергей Кузнецов:

«Конкуренции особой нет, потому что нет какого-то спроса. Сейчас, по сути, в России вы выбираете между продукцией четырех брендов, в мире — между шестью-семью. Обычно складными смартфонами пользуются, как правило, технологические энтузиасты и люди, которые следят за модными тенденциями. Компании так и позиционируют эти гаджеты — это не смартфон на каждый день.

Вместе с тем многие бренды сейчас заходят в историю со складными телефонами. Скорее всего, нас ждет то, что у каждого производителя будет аналогичная модель. И если, например, выйдет такой iPhone, тогда вообще все компании побегут в этот сегмент, и в таком случае, может быть, стоимость подобных устройств снизится. Но, честно говоря, в перспективе ближайших пяти лет я такого не вижу.

Что касается Motorola, то этот бренд все знают. Более того, телефон, на базе которого создан новый гаджет, — Razr — был суперпопулярным в начале нулевых.

Так что с точки зрения имиджа здесь все классно. С точки зрения технологий и с точки зрения популярности новой модели вопрос заключается в том, что они ее делают всего лишь второй или третий год. Samsung, в свою очередь, уже пятый или шестой год подряд этим занимается.

Нужно посмотреть, сможет ли южнокорейская компания нам предложить что-то новенькое, или это будет примерно такое же обновление, как в прошлом году, когда особо ничего нового не показали. Во втором случае Motorola может выйти вперед».

Между тем Samsung может сдвинуть на более раннее время релиз своих складных смартфонов. Традиционно презентация Galaxy Unpacked с гибким экраном проходит в первой половине августа. Как недавно сообщили южнокорейские СМИ, флагманские Galaxy Z Fold 5 и Galaxy Z Flip 5 дебютируют 26 июля, а их продажи начнутся 11 августа.

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Елизавета Скобцова