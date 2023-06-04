FT: UBS может отложить на месяц публикацию квартальной отчетности

Банк UBS рассматривает возможность отсрочки на один месяц публикации финансовой отчетности за второй квартал. Как сообщает газета Financial Times (FT), которой стало известно об этих планах, отложить публикацию отчетности UBS может ввиду необходимости прежде урегулировать многочисленные финансовые и политические проблемы, связанные с покупкой банка Credit Suisse.

Квартальная отчетность UBS должна быть опубликована 25 июля, однако, сообщает FT со ссылкой на осведомленные источники, руководство банка хотело бы опубликовать ее в конце августа, когда уже можно будет представить инвесторам конкретные планы относительно бизнеса Credit Suisse в Швейцарии.

После объявления о слиянии двух крупнейших банков Швейцарии ожидалось, что эта процедура будет завершена к началу июня. Но если европейские регуляторы уже успели дать все необходимые разрешения, с правительством Швейцарии пока решены не все вопросы. Даже если процесс пойдет быстро, эти вопросы будут решены не раньше ближайшей недели, сообщают источники FT. Кроме того, определенную сложность представляет объединение систем бухгалтерского учета у двух банков, использующих разные стандарты такого учета: UBS использует Международные стандарты финансовой отчетности (IFRS), Credit Suisse — Общепринятые принципы бухгалтерского учета (GAAP).

Алена Миклашевская