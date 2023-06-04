В Белгородской области при обстрелах за сутки погибли два человека и двое пострадали

В Белгородской области за последние сутки в результате обстрелов со стороны Украины погибли два человека, еще двое получили ранения. Это произошло во время обстрелов сел Новая Таволжанка и Безлюдовка. Об этом в своем Telegram-канале сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.

Вчера, 3 июня, обстрелам подверглись Шебекинский городской округ, села Щетиновка, село Богун-Городок, хутор Старый, село Тишанка, село Козинка, село Глотово, поселок Прилесье, село Зиборовка, село Графовка, село Муром и поселок Маслова Пристань. Там зафиксированы разрушения в частных домах, квартирах и административных зданиях. Также системы ПВО сработали Белгороде, поселке Разумное, селе Ближняя Игуменка. Там есть повреждения нескольких домов.

Что происходит на 466-й день после ввода российских войск на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Олеся Павленко