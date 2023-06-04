Жителя Сочи, убившего 7-летнюю падчерицу, заключили под стражу на два месяца

Жителя Сочи, который до смерти избил дочь своей сожительницы, заключили под стражу на два месяца. Об этом сообщает объединенная пресс-служба судов Краснодарского края.

27 мая 24-летний молодой человек находился в квартире с 7-летним ребенком. Его разозлило поведение девочки, и он не менее 15-17 раз ударил ее, в том числе кожаным ремнем в область жизненно важных органов. 2 июня от повреждений ребенок скончался в машине скорой помощи.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство малолетнего). Центральный районный суд Сочи принял во внимание, что мужчина подозревается в совершении особо тяжкого преступления, ранее неоднократно судим и, находясь на свободе, может представлять опасность для общества. Его заключили под стражу на два месяца. О расследовании уголовного дела также доложат в центральный аппарат Следственного комитета РФ.

Татьяна Ручкина

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