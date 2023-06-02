В Сочи возбудили дело по факту убийства девочки сожителем ее матери

В Сочи 24-летний местный житель стал фигурантом уголовного дела об убийстве семилетней падчерицы. Об этом сообщила пресс-служба СУ СКР по Краснодарскому краю.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Духанин, Коммерсантъ

По данным следствия, семья проживала в Сочи на улице Тимирязева. Убийство произошло 27 мая. Мужчина не менее 15 раз ударил девочку ремнем по различным частям тела, в том числе по голове и животу. По его заявлению, это был метод наказания за непослушание. После этого состояние девочки резко ухудшилось, но ни мать ребенка, ни сожитель женщины не обратились за помощью к медикам. В ночь на 2 июня мать девочки вызвала скорую помощь, поскольку ее дочери резко стало плохо. Не смотря на усилия медиков, спасти жизнь ребенка не удалось.

Следователь задержал подозреваемого. К настоящему времени назначены необходимые экспертизы. В отношении мужчины возбудили уголовное дело по п.«в» ч.2 ст.105 УК РФ (убийство малолетнего).

Анастасия Донскова

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