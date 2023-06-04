Число белгородцев в пунктах временного размещения превысило 4 тысячи человек

По данным властей Белгородской области на 4 июня, в пунктах временного размещения находятся более 4 тыс. граждан. Как заявил губернатор Вячеслав Гладков, ночью в регионе было «достаточно неспокойно»: обстреливались Шебекинский округ и Волоконовский район, есть «много повреждений, информации о пострадавших нет».

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода Фото: Пресс-служба мэрии Белгорода

Господин Гладков напомнил, что 3 июня в результате обстрелов ВСУ погибли два человека - в Безлюдовке и в Новой Таволжанке. «Просьба, все те населенные пункты, в первую очередь, Шебекинского округа, которые обстреливаются, прислушаться к позиции власти и покинуть, временно покинуть, свои дома, чтобы сохранить самое главное - свою жизнь и жизнь близких»,- обратился через соцсети губернатор.

Еще по данным на утро 2 июня, в белгородских ПВР находились более 2,5 тыс. человек, покинувших приграничные населенные пункты региона, в частности, город Шебекино. Условия, в которых размещались граждане, глава региона охарактеризовал тогда как «достаточно непростые».

Владимир Зоркий