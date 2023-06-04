Российский книжный союз оценил подорожание книг за год в 15–20%

Книги в России подорожали за год на 15–20%, сообщил Российский книжный союз «Известиям». Объединение ожидает, что по итогам 2023 года рост составит 10–15%. Росстат оценивает повышение цен за год в 7,4%, но он учитывает только сегмент художественной литературы.

Российский книжный союз сообщил, что по итогам первого квартала 2023 года рост стоимости составил 5%. Объединение считает, что причинами стали рост курса валюты, дорогая логистика из Китая и стран Азии, подорожание оборудования из Европы, увеличение цен отечественными производителями бумаги. Продавцы магазинов «Читай-город» и «Книжный лабиринт» оценили подорожание с начала года в 5–6%.

Минцифры сообщило, что отслеживает ситуацию на книжном рынке. В 2022 году была создана межведомственная рабочая группа по мониторингу и оперативному принятию решений по недопущению необоснованного роста цен на бумагу. По мнению ведомства, это позволило сохранить цены на бумагу дефицитных сортов на уровне, не превышающем инфляцию.

О снижении доли книг в ассортименте книжных магазинов — в материале «Ъ» «Книги падают с полок».

Леонид Уварчев